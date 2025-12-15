Ο αυστριακός, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από την ομάδα του Μίλτον Κινς, άρχισε να λέει όσα δεν μπορούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Το 2025 σηματοδοτεί το τέλος εποχής στη Red Bull Racing. Φέτος ήταν η πρώτη σεζόν που ολοκληρώθηκε δίχως τον Κρίστιαν Χόρνερ στο «τιμόνι», με τον Βρετανό να απομακρύνεται από τη θέση του επικεφαλής μετά το GP Μ. Βρετανίας.

Οι αποχωρήσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγες ώρες μετά το τέλος του GP Άμπου Ντάμπι της Formula 1, ανακοινώθηκε πως ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, θα αποχωρήσει από τη θέση του.

Μία χρονιά γεμάτη δυσκολίες

Ο Μαξ Φερστάπεν έχασε οριακά το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2025, σε μια σεζόν που σημαδεύτηκε από βαθιές εσωτερικές αναταράξεις στη Red Bull Racing. Σύμφωνα με τον Μάρκο, η απώλεια του τίτλου συνδέεται άμεσα με την καθυστερημένη απομάκρυνση του Κρίστιαν Χόρνερ από τη θέση του επικεφαλής.

Παρά την εντυπωσιακή αντεπίθεση στο δεύτερο μισό της χρονιάς, ο Ολλανδός ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Λάντο Νόρις. Για τον Μάρκο, όμως, η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Οι εσωτερικές διαμάχες

Ο 82χρονος Αυστριακός, σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στη De Limburger, απέρριψε τον χαρακτηρισμό περί «εμφυλίου πολέμου», τονίζοντας ότι η πραγματικότητα ήταν διαφορετική:

«Έτσι παρουσιάστηκε στα media, αλλά δεν ήταν κάτι προσωπικό. Μαζί με τον Ντίντι (Ντίτριχ Μάτεσιτς) ιδρύσαμε τη Red Bull Racing το 2005. Ορίσαμε τον Χόρνερ ως επικεφαλής και εγώ ήμουν εκεί ως επιβλέπων. Η εξουσία βρισκόταν πάντα στην Αυστρία».

Ο θάνατος του Ντίτριχ Μάτεσιτς (συνιδιοκτήτη της μαμάς Red Bull) τον Οκτώβριο του 2022 αποτέλεσε κομβικό σημείο για τη δομή εξουσίας της Red Bull. Ο Μάρκο περιέγραψε ένα περιστατικό λίγους μήνες νωρίτερα, πριν από το GP Αυστρίας: «Θυμάμαι ένα πάρτι εκείνη τη χρονιά. Ο Ντίντι ήταν παρών, αλλά δεν ήταν καλά στην υγεία του. Ο Κρίστιαν ήρθε και μου είπε: “δεν θα βγάλει τη χρονιά”. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να προσεγγίζει τον Σαρλέμ Γιουβίντια (σ.σ. τον Ταϊλανδό συνιδιοκτήτη της Red Bull)».

Σύμφωνα με τον Μάρκο, μετά τον θάνατο του Μάτεσιτς, ο Χόρνερ προσπάθησε να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας με τη στήριξη του Ταϊλανδού συνιδιοκτήτη.

«Εκ μέρους της “Αυστρίας”, έκανα ό,τι μπορούσα για να το αποτρέψω».

Αλληλοκατηγορίες και βρόμικα παιχνίδια

Παρότι η προσπάθεια να απομακρυνθεί ο Χόρνερ αυτή στέφθηκε με επιτυχία, ο Μάρκο ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν αποτέλεσε προσωπική δικαίωση, καθώς ο Φερστάπεν έχασε το πρωτάθλημα.

«Όχι. Έπρεπε να δράσουμε επειδή η απόδοση στην πίστα έπεφτε. Και αν το είχαμε κάνει νωρίτερα, θα είχαμε επανέλθει πιο γρήγορα και ο Φερστάπεν θα ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής φέτος. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος γι’ αυτό», είπε.

Ο Μάρκο δεν έκρυψε ότι τα τελευταία χρόνια της συνεργασίας με τον Horner ήταν ιδιαίτερα δύσκολα: «Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν ευχάριστα. Παίζονταν βρόμικα παιχνίδια».

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν να έχει κάνει ρατσιστικά σχόλια εις βάρος Μεξικανών οδηγών την περίοδο του Σέρχιο Πέρεζ: «Αυτό ήταν κατασκευασμένο – πιθανότατα από το περιβάλλον του Χόρνερ».

Αντίστοιχα, διέψευσε και τους ισχυρισμούς ότι το 2024 διέδωσε πληροφορίες για καθυστέρηση στην εξέλιξη του κινητήρα, με στόχο – όπως υποστήριξε – να δικαιολογηθεί πιθανή αποχώρηση της Ford.

«Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Ο Χόρνερ ήθελε να το χρησιμοποιήσει για να με θέσει σε διαθεσιμότητα. Δεν συνέβη λόγω της στήριξης του Μαξ στην Τζέντα».

Τελικά, ο Χόρνερ έχασε και την υποστήριξη της οικογένειας Γιουβίντια:

«Όλο και πιο συχνά αποδεικνύαμε ότι έλεγε ψέματα για διάφορα ζητήματα. Όταν το συνειδητοποίησε και ο Σάρλεμ, άλλαξε στάση», κατέληξε ο Μάρκο.