H ιταλική ομάδα θέλει να απαντήσει στη φόρμα της Red Bull Racing που μετρά δύο συνεχόμενες νίκες με τον Μαξ Φερστάπεν.

Παρά το γεγονός πως η Scuderia Ferrari έκανε το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μαϊάμι, κανένας εκ των Σαρλ Λεκλέρ ή Κάρλος Σάινθ δεν κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα. Αντιθέτως, μεγάλος θριαμβευτής ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κατάφερε να επικρατήσει στο Miami International Autodrome με εντυπωσιακό τρόπο.

Μετά το τέλος του αγώνα, η ίδια η Ferrari δια στόματος Ματία Μπινότο, παραδέχθηκε ότι η RB18 είναι πλέον το ταχύτερο μονοθέσιο. Αυτό ο Ιταλός το αποδίδει κυρίως στις αναβαθμίσεις που έχει φέρει η Red Bull Racing, ενώ η ιταλική ομάδα δεν έχει βελτιώσει το μονοθέσιό της.

Όμως ο Μπινότο δεν έμεινε εκεί και σε δηλώσεις του στην corriere.it, αποκάλυψε πως στον επόμενο αγώνα έρχεται ένα πολύ σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων: «Στην Ισπανία θα φέρουμε ένα πολύ σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων. Δεν θα είναι όμως το πιο σημαντικό της σεζόν. Θα είναι μία τεχνική αλλαγή που θα μείνει αρκετό καιρό στο μονοθέσιο. Δεν θα είναι απλά μία καινοτομία που θα κάνει τη διαφορά».

Ο πόλεμος της εξέλιξης των μονοθεσίων πλέον οριοθετείται από το budget cap, κάτι το οποίο επηρεάζει σημαντικά τα εργοστάσια στην παραγωγή νέων εξαρτημάτων. Αυτό ακριβώς είναι που παρακολουθούν και στη Ferrari, με τον Μπινότο να εξηγεί: «Πιστεύω επίσης πως κάποια στιγμή η Red Bull θα σταματήσει να φέρνει αναβαθμίσεις, αλλιώς δεν μπορείς να εξηγήσεις πως φέρνουν αναβαθμίσεις με το budget cap. Ελέγχουμε τις αλλαγές που φέρνει η Red Bull σε κάθε αγώνα και κάνουμε μία εκτίμηση κόστους. Μέχρι τώρα έχουν ξοδέψει περισσότερα χρήματα από εμάς. Οι διαφορές μεταξύ μας στην πίστα είναι πολύ μικρές, περίπου δύο δέκατα, κάτι που είναι μία μικρή διαφορά για τα δεδομένα της F1. Οι αναβαθμίσεις μας θα έρθουν στη Βαρκελώνη, όπου θα είναι μία νέα πρόκληση. Πρέπει να διασφαλίσουμε πως όλα τα κομμάτια που θα έχουμε δουλεύουν, ακριβώς όπως κάναμε και το χειμώνα».

We would have preferred a step further but a double podium is still a good result 👊❤️ #essereFerrari 🔴 #MiamiGP @Charles_Leclerc @Carlossainz55 pic.twitter.com/L35aHWRUee