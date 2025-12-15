Το μέλλον του Νεοζηλανδού ήταν στον… αέρα για αρκετό καιρό, όμως μία καθοριστική αλλαγή τον κράτησε στο grid της Formula 1 και το 2026.

Μέχρι τα μέσα της σεζόν του 2025, ο Λίαμ Λόσον είχε συγκεντρώσει μόλις τέσσερις βαθμούς σε οκτώ αγώνες και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα αίσθησης από το εμπρός μέρος του μονοθεσίου VCARB02. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν είχε την αίσθηση από το μονοθέσιο την οποία είχε συνηθίσει το 2024.

Ο 23χρονος Νεοζηλανδός βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση μόλις δύο αγώνες μετά την έναρξη της σεζόν 2025, όταν υποβιβάστηκε από τη Red Bull Racing στη Racing Bulls. H εγκατάλειψη στην Αυστραλία και η 12η θέση στην Κίνα αποτέλεσαν ισχυρό πλήγμα στην αυτοπεποίθησή του, ενώ τα αποτελέσματα δεν βελτιώθηκαν άμεσα με τη δεύτερη ομάδα της Red Bull.

Η αλλαγή προς το καλύτερο

Ο Λόσον αποκάλυψε ότι μια στοχευμένη αλλαγή στην εμπρός ανάρτηση της Racing Bulls, παρόμοια με λύση που υιοθετήθηκε και από τη McLaren, αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία του στη Formula 1 και τη διασφάλιση της θέσης του στο grid.

Η καθοριστική αλλαγή ήρθε στο GP Αυστρίας, όταν η ομάδα τοποθέτησε αναθεωρημένη εμπρός ανάρτηση, η οποία είχε εξελιχθεί σε συνεργασία με τον Λόσον στον προσομοιωτή. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο: έκτη θέση στον αγώνα και σαφής αγωνιστική πρόοδος.

«Από την πρώτη στιγμή που οδήγησα το μονοθέσιο με τη νέα ανάρτηση, η διαφορά ήταν μέρα με τη νύχτα. Η αίσθηση ήταν πολύ πιο φυσική για μένα», δήλωσε ο Λόσον στο The Race.

Your VCARB line-up for 2026 😮‍💨@liamlawson30 will welcome Arvid Lindblad as his new teammate next season, as Arvid makes the step up from #F2 💨 Let’s have it! 🤘#F1 #VCARB pic.twitter.com/iC2x2TritY — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) December 2, 2025

Η βελτίωση δεν περιορίστηκε μόνο στην απόδοση του μονοθεσίου, αλλά αποτυπώθηκε και στη συνολική εικόνα των αγωνιστικών τριημέρων.

«Ήταν καλό να έχουμε επιτέλους ένα καθαρό Σαββατοκύριακο. Καλές ελεύθερες δοκιμές, καλή κατάταξη και, το σημαντικότερο, απόδοση στον αγώνα. Ήταν κάτι που δεν είχα όλη τη χρονιά και έκανε τεράστια διαφορά», ανέφερε.

Οι εμφανίσεις αυτές έπεισαν τη Red Bull να διατηρήσει τον Λόσον στη Racing Bulls και για το 2026, με teammate τον rookie Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Κίνηση αλά McLaren

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι παρόμοια τεχνική κατεύθυνση είχε ακολουθήσει και η McLaren, έπειτα από εισήγηση του Λάντο Νόρις. Η βρετανική ομάδα τροποποίησε την κλίση του kingpin στο σύστημα διεύθυνσης (KPI), αλλάζοντας τη γωνία των εμπρός τροχών σε σχέση με το αποτύπωμα του ελαστικού.

Ο Λόσον ξεκαθάρισε ότι η λύση προέκυψε ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στη McLaren: «Δεν ήξερα ότι κάποιος άλλος είχε κάνει κάτι παρόμοιο ή ότι ο Λάντο είχε ζητήσει αντίστοιχη αλλαγή. Το έμαθα αργότερα».

Παρομοίασε μάλιστα τη διαδικασία με τις ρυθμίσεις στα kart: «Όταν ξεκινάς στο karting, προσαρμόζεις τα πάντα για να νιώθεις άνετα. Στη Formula 1, συχνά απλώς τρέχεις με το “στάνταρ”, πιστεύοντας ότι είναι τέλειο. Αλλά δεν είναι πάντα».

The most golden of hours 🔥#F1 #VCARB pic.twitter.com/l46raZGrGD — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) December 13, 2025

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, και τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις.