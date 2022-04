Formula E: Αποκαλύφθηκε το μονοθέσιο τρίτης γενιάς (vid)

Μικρότερες διαστάσεις, λιγότερο βάρος και πολύ περισσότερη δύναμη χαρακτηρίζουν το νέο μονοθέσιο του κορυφαίου αμιγώς ηλεκτρικού πρωταθλήματος της FIA.

Λίγα 24ωρα πριν το E-Prix του Μονακό, η Formula E έκανε τα αποκαλυπτήρια για το μονοθέσιο τρίτης γενιάς που θα κάνει το αγωνιστικό του ντεμπούτο τη σεζόν του 2023. Εκτός όμως από ένα νέο μονοθέσιο, με διαφορετικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, έχει αρκετά βελτιωμένη απόδοση.

Το τρίτης γενιάς μονοθέσιο της Formula E θα είναι πιο ελαφρύ από το τωρινό, αποδίδοντας συνολικά 350 kW ισχύος ή 476 ίππους. Αυτό σημαίνει πως θα είναι σε θέση να αγγίζει τελικές ταχύτητες της τάξεως των 320 χλμ/ώρα. Θα διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν στον εμπρός άξονα κι έναν στον πίσω. Με τον τρόπο αυτό θα υπερδιπλασιαστεί η ανάκτηση ενέργειας που γίνεται κατά το φρενάρισμα σε σύγκριση με το τωρινό μονοθέσιο.

Λόγω της προσθήκης ενός ακόμα ηλεκτροκινητήρα, θα αφαιρεθούν τα υδραυλικά φρένα από τον πίσω άξονα. Μαζί με το νέο μονοθέσιο η Formula E επιβεβαίωσε πως η Hankook θα είναι ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών του ηλεκτρικού πρωταθλήματος, αντικαθιστώντας την Michelin.

Με την παρουσίαση του μονοθεσίου, οι διοργανωτές αποκάλυψαν νέα μέτρα που θα λάβουν ώστε το σπορ να γίνει ακόμα πιο βιώσιμο. Οι μπαταρίες που θα χρησιμοποιήσουν οι ομάδες θα ξαναχρησιμοποιηθούν και στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα ανακυκλωθούν. Επιπλέον το 26% των ελαστικών θα αποτελείται από φυσική γόμα και ανακυκλωμένες ίνες, ενώ αρκετά κομμάτια από ανθρακόνημα που χρησιμοποιούνται για τα τωρινά μονοθέσια θα ανακυκλωθούν ώστε να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των μονοθεσίων τρίτης γενιάς.

Ο CEO της Formula E, Τζέιμι Ριγκλ, μίλησε για το νέο μονοθέσιο: «H τρίτη γενιά αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο άλμα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και την ηλεκτροκίνηση. Το Gen3 αγωνιστικό δίνει νέες διαστάσεις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και θέτει τον πήχη για απόδοση δίχως συμβιβασμούς. Μαζί με την FIA είμαστε περήφανοι να αποκαλύψουμε το Gen3 μονοθέσιο της Formula E στο κοινό μας και δείχνουμε πως σε ένα κορυφαίο άθλημα, η υψηλή απόδοση και η βιωσιμότητα μπορούν με επιτυχία να συνυπάρξουν. Ανυπομονούμε να δούμε τις ομάδες και τους οδηγούς να πιέζουν στο όριο το νέο μονοθέσιο το 2023».

Δείτε το παρακάτω βίντεο παρουσίασης του Gen3 μονοθεσίου της Formula E που θα κάνει ντεμπούτο το 2023.

