Η ομάδα της Mercedes-AMG Petronas και οι οδηγοί της έχουν πλέον το δικό τους ρολόι στα χρώματα της ομάδας.

Το προηγούμενο σαββατοκύριακο, η Formula 1 πραγματοποίησε το πρώτο Grand Prix στην ιστορία της στο Μαϊάμι. Εκεί επικράτησε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, όμως ένα μεγάλο μέρος της εβδομάδας αγώνα ήταν αφιερωμένο στο εξωαγωνιστικό κομμάτι. Όλες οι ομάδες πραγματοποίησαν πολλαπλές εμπορικές δραστηριότητες, εκμεταλλευόμενες τη δημοσιότητα που προσέφερε ένας αγώνας στις ΗΠΑ.

H IWC που είναι χορηγός της Mercedes-AMG Petronas τα τελευταία 10 χρόνια παρουσίασε ένα ρολόι αποκλειστικά για την αγωνιστική ομάδα. Το όνομά του είναι Pilot's Watch Chronograph 41 «Mercedes-AMG Petronas Formula One Team» Edition και πρόκειται για το πρώτο δημιούργημα της ωρολογοποιίας για τη γερμανική ομάδα. Έτσι, οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ, θα έχουν ακόμα ένα λόγο να τα βάλουν με την FIA, έπειτα από τις απαγορεύσεις που κάνει σχετικά με το ρουχισμό και τα κοσμήματα που φορούν οι οδηγοί.

Το νέο ρολόι της IWC είναι βαμμένο σε ασημί και μπλε χρώμα, τα επίσημα της Mercedes που χρησιμοποιεί παραδοσιακά στη Formula 1. Η επιφάνειά του είναι σε μαύρο χρώμα και συνδυάζεται από βαμένους μπλε αριθμούς. Επιπλέον ο χρονογράφος της IWC διαθέτει θήκη από τιτάνιο 41 χιλιοστών και μαύρο καντράν. Ο χρονογράφος διαθέτει τον αυτόματο μηχανισμό 69385 Caliber με συνολικά 231 μεμονωμένα εξαρτήματα και την κλασική σχεδίαση τροχού-στήλης.

Το Pilot's Watch Chronograph 41 «Mercedes-AMG Petronas Formula One Team» διατίθεται για εμπορική χρήση και μπορείτε να το αγοράσετε έναντι του ποσού των 8.650 ευρώ εδώ.

Δείτε το βίντεο με την παρουσίαση του νέου δημιουργήματος της IWC για την ομάδα της Mercedes στη Formula 1.

The first #IWCPilot for our nine-year partnership with @MercedesAMGF1. Designed with iconic Petronas green details and a performance-grade titanium case. #IWCRacing #IWCMiami

Take a closer look: https://t.co/fe4tEvH2nW pic.twitter.com/av2Y8D5Sjf