Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν χαρούμενος όχι μόνο για τη θέση που κατέκτησε στις κατατακτήριες του Σίλβερστον αλλά με τον τρόπο που ήρθε το αποτέλεσμα.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα ο Σαρλ Λεκλέρ θα ξεκινήσει Grand Prix από τη δεύτερη θέση της εκκίνησης. Ο Μονεγάσκος ήταν εντυπωσιακός στις κατατακτήριες του GP Μ. Βρετανίας και πήρε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, πίσω μόνο από τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes.

Παρά το γεγονός πως δεν πήρε την pole position, o Λεκλέρ έμεινε πολύ χαρούμενος μιας και το πλάνο του για να αντιστρέψει την κατάσταση εντός της Ferrari λειτούργησε εξαιρετικά.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Στροφή 180 μοιρών για τον Λεκλέρ

Μετά το πέρας του Q3, o Λεκλέρ δεν κρύφτηκε και ξεκαθάρισε πως νιώθει για την μικρή αυτή αγωνιστική αναγέννηση μετά τον Αγώνα Σπριντ.

«Ναι, είμαι ευχαριστημένος. Ήταν μερικοί δύσκολοι αγώνες όπου η αίσθηση δεν ήταν ακριβώς σωστή και δυσκολευόμουν να τα συνδυάσω όλα ιδανικά. Τις Κυριακές μάς συνέβαιναν επίσης διάφορα, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να μην μπορούμε να πάρουμε βαθμούς. Οπότε, το να επιστρέφω έχοντας καλή αίσθηση… έχει γίνει τόση πολλή δουλειά στο παρασκήνιο για να βρούμε ξανά αυτή την αίσθηση μέσα στο μονοθέσιο. Σήμερα είναι πιθανότατα η πρώτη φορά που την είχα πίσω, οπότε αυτό είναι κάτι καλό. Την ίδια στιγμή, όμως, ξέρω πόσο πολύ έχω δυσκολευτεί να είμαι σταθερός τελευταία, οπότε είναι μόνο η αρχή. Αλλά είναι ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε ο Μονεγάσκος.

Ο Λεκλέρ εξήγησε πως αποφάσισε να ακολουθήσει ένα δικό του δρόμο στο set up της SF-26 και να μην βασιστεί στο στήσιμο που είχε Λιούις Χάμιλτον. Παρότι κινήθηκε στα δικά του «θέλω», ο Μονεγάσκος δεν προχώρησε σε δομικές αλλαγές.

Ο αγώνας του Σίλβερστον στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το GP Μ. Βρετανίας είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 την Κυριακή 5/7. Συντονιστείτε από τις 16:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.