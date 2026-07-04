Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε την 5η φετινή του pole, αφήνοντας πίσω του τις δύο Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, σε μια γεμάτη εκπλήξεις μάχη.

Ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, μετά τη νίκη του στον Αγώνα Σπριντ λίγο νωρίτερα, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix της Μ. Βρετανίας. Ο νεαρός οδηγός της Mercedes, ο οποίος προηγείται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2026, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με 1:28.111 στον τελευταίο του γύρο στο Q3, εξασφαλίζοντας την πέμπτη του φετινή pole position και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Αν και ο Λούις Χάμιλτον είχε καταφέρει να κλέψει τις εντυπωσιακές εντυπώσεις την Παρασκευή παίρνοντας την pole για το Σπριντ, αυτή τη φορά η Ferrari έπρεπε να συμβιβαστεί με τις πιο πίσω θέσεις της πρώτης σειράς. Ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε έναν εξαιρετικό γύρο στο τέλος και πλασαρίστηκε στη δεύτερη θέση, μόλις 0,175 δευτερόλεπτα πίσω από τον Αντονέλι, αφήνοντας τον Χάμιλτον στην τρίτη θέση (+0,347δ.). Ο Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη Mercedes συμπλήρωσε την πρώτη τετράδα, έχοντας μάλιστα επιζήσει από μια έξοδο στο Q1, όπου είχε μια ελαφριά επαφή με τις μπαριέρες στη στροφή Luffield.

Η έκπληξη του Χατζάρ

Η μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας ήρθε από το στρατόπεδο της Red Bull, με τον Ιζάκ Χατζάρ να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο νεαρός Γάλλος κατάφερε να πάρει την 5η θέση, κερδίζοντας κατά κράτος τον ομόσταβλό του και παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός αντιμετώπισε εμφανή προβλήματα ρυθμού σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και περιορίστηκε στην 7η θέση, πίσω από τη McLaren του Λάντο Νόρις που κατετάγη 6ος.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη McLaren στην 8η θέση, και οι δύο οδηγοί της Racing Bulls. Η ιταλική ομάδα συνέχισε την κυριαρχία της στη μεσαία κατηγορία, με τον ρούκι Άρβιντ Λίντμπλαντ να εντυπωσιάζει ξανά παίρνοντας την 9η θέση, όντας μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος από τον έμπειρο teammate του, Λίαμ Λόουσον, ο οποίος έκλεισε το Q3 από τη 10η θέση.

Οι απογοητευμένοι

Λίγο εκτός της κορυφαίας δεκάδας έμεινε ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με την Audi, χάνοντας την πρόκριση για μόλις 0,032 δευτερόλεπτα, ενώ άφησε πίσω του τον Πιερ Γκασλί με την Alpine (12ος) και τον Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη δεύτερη Audi (13ος). Στις πιο πίσω θέσεις, ο Όλιβερ Μπέρμαν πλασαρίστηκε 14ος, μπροστά από το δίδυμο της Williams, με τον Κάρλος Σάινθ να κερδίζει τον Άλεξ Άλμπον για τις θέσεις 15 και 16, σε μια ακόμα δύσκολη ημέρα για την ιστορική ομάδα.

Slight delay to the start of Q2 after Colapinto went flying off at Becketts at the end of Q1



Marshals are sweeping the track 🧹#F1 #BritishGP pic.twitter.com/SyBzAYVL2S — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Το Q1 είχε αρκετά δράματα, με τον Φράνκο Κολαπίντο να έχει ένα τετ-α-κέ στην απαιτητική στροφή Becketts, καταστρέφοντας τις ελπίδες του και μένοντας 19ος, γεγονός που έφερε κίτρινη σημαία και ανάγκασε τον Εστεμπάν Οκόν (17ος) να αφήσει το γκάζι. Η έξοδος αυτή μετέφερε χώματα στην πίστα, καθυστερώντας την έναρξη του Q2. Στην Cadillac, ο Βάλτερι Μπότας (18ος) κέρδισε τον Σέρχιο Πέρες, ο οποίος είδε έναν χρόνο του να διαγράφεται και να επιστρέφει, χωρίς όμως αντίκρισμα αφού έμεινε καθηλωμένος στην 20ή θέση. Όσο για την Aston Martin, αν και ο Λανς Στρολ κατάφερε να κερδίσει τον Φερνάντο Αλόνσο μόλις για δεύτερη φορά φέτος, ο ρυθμός του μονοθεσίου ήταν τραγικός, μένοντας 1,6 δευτερόλεπτα πίσω από τον καλύτερο χρόνο της Cadillac και έναν ολόκληρο δευτερόλεπτο πίσω από τον Πέρες. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Στρολ θα εκκινήσει πίσω από τον Αλόνσο στην τελευταία σειρά του grid της Κυριακής, λόγω ποινής για αλλαγή εξαρτημάτων στη μονάδα ισχύος που ξεπέρασαν το επιτρεπόμενο όριο.

Ο αγώνας της Κυριακής στο Σίλβερστον θα αρχίσει στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

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