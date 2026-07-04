Η ταχύτητα της Mercedes-AMG W17 στον Αγώνα Σπριντ του Σίλβερστον απέδειξε πως εμφάνιση του Λιούις Χάμιλτον στο SQ3 της Παρασκευής ήταν ξεχωριστή.

Ο τέταρτος Αγώνας Σπριντ της Formula 1 στο 2026, που πραγματοποιήθηκε στην πίστα του Σίλβερστον, είχε εντυπωσιακές μάχες, που μας κράτησαν μέχρι το φινάλε. Όμως δεν είχε τη μάχη που θέλαμε για τη νίκη, με τον Κίμι Αντονέλι να παίρνει πανηγυρικά την 1η θέση και τον Λιούις Χάμιλτον να είναι 2ος.

Ο Ιταλός ξεπέρασε τον Βρετανό στα μισά του αγώνα και έφτασε στην πρώτη του νίκη σε σπριντ στην καριέρα του στη Formula 1.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

H μάχη που δεν ήταν μάχη

Στον 8ο γύρο ο Αντονέλι βρέθηκε σε απόσταση βολής από τον Χάμιλτον βγαίνοντας στην ευθεία Χάνγκαρ. Ο Βρετανός είχε χρησιμοποιήσει «Boost» νωρίτερα μέσα στο γύρο και δεν είχε διαθέσιμη μπαταρία να αμυνθεί.

Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Αντονέλι, ο οποίος με το «Overtake» πέρασε με άνεση τον Βρετανό της Ferrari για να φτάσει στη νίκη με διαφορά 2,7 δευτερολέπτων. Το… τρομακτικό στην υπόθεση είναι πως ο Αντονέλι τη στιγμή που προσπερνά τον Χάμιλτον κινείται με 26 χλμ/ώρα περισσότερα από τον οδηγό της Ferrari. Αυτό δείχνει η τηλεμετρία του γύρου όπως βλέπετε στην παρακάτω φωτογραφία.

🚨 | Kimi Antonelli’s pass on Hamilton: with the overtake mode and power boost, there was nothing more Lewis could have done.



📰 @Fred__18 pic.twitter.com/BPaGbWazob — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) July 4, 2026

Ένας λόγος που η διαφορά στη χρήση της μπαταρίας έχει αλλάξει σε σχέση με τις κατατακτήριες σπριντ είναι το γεγονός πως σε ρυθμό αγώνα τα μονοθέσια μπορούν να ανακτούν 25% περισσότερη ενέργεια στο γύρο. Αυτός είναι ένας τομέας που η Mercedes-AMG φαίνεται πως υπερέχει ακόμη έναντι του ανταγωνισμού.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.