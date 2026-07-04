Ferrari 12Cilindri Manuale: Η απόλυτη ιταλική πρόκληση απέκτησε... λεβιέ (vid)

Η Ferrari κάνει την ανατροπή με μια περιορισμένης παραγωγής V12 berlinetta που και επαναφέρει την αίσθηση του χειροκίνητου κιβωτίου, παντρεύοντας την αναλογική μαγεία με την ψηφιακή εποχή.

Η Ferrari ξέρει πώς να προκαλεί ρίγη συγκίνησης στους απανταχού petrolheads και το απέδειξε περίτρανα για ακόμη μία φορά. Το Μαρανέλο αποκάλυψε τη νέα Ferrari 12Cilindri Manuale, μια ειδική, περιορισμένης παραγωγής έκδοση που επαναφέρει στο προσκήνιο την αγνή αναλογική αίσθηση της οδήγησης, τοποθετώντας τη σωματική διάδραση και τον απόλυτο έλεγχο στο επίκεντρο της εμπειρίας. Με μόλις 1.499 αυτοκίνητα να είναι διαθέσιμα παγκοσμίως, ο αριθμός αυτός αποτελεί έναν ξεκάθαρο φόρο τιμής στον κυβισμό του πρώτου δωδεκακύλινδρου κινητήρα της μάρκας που παράχθηκε το 1947.

Το επαναστατικό σύστημα Manuale By-Wire χωρίς paddles

Το απόλυτο highlight της νέας ιταλικής καλλονής δεν είναι άλλο από το σύστημα Manuale By-Wire, το οποίο σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου in-house στο Μαρανέλο. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια σε κορυφαίο μοντέλο της μάρκας, τα paddles από το τιμόνι αφαιρούνται πλήρως, υπογραμμίζοντας την επιθυμία για εστίαση στην αισθητηριακή συμμετοχή του οδηγού και στο «τελετουργικό» των κινήσεων. Στην ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα δεσπόζει ένας μηχανικός επιλογέας ταχυτήτων με το κλασικό, εμβληματικό «χτένι» έξι σχέσεων, ο οποίος συνοδεύεται από ένα high-precision πεντάλ συμπλέκτη. Το σύστημα αυτό καταφέρνει να συνδυάσει την ταχύτητα του αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη (DCT) 8 σχέσεων με την αίσθηση ενός παραδοσιακού χειροκίνητου κιβωτίου.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η Ferrari δεν δημιούργησε ένα απλό ψηφιακό παιχνίδι, αλλά μια διάταξη που απαιτεί από τον οδηγό απόλυτο συγχρονισμό. Χάρη σε εξελιγμένους αισθητήρες και έναν συμπαγή μηχανισμό που ζυγίζει λιγότερο από 3,5 κιλά, το πεντάλ αναπαράγει πιστά την αντίσταση και τη φυσιολογική διαδρομή ενός κλασικού συμπλέκτη. Αν ο οδηγός δεν πατήσει σωστά το πεντάλ ή κάνει λάθος στον χρόνο αλλαγής, το σύστημα θα αντιδράσει με σκορτσάρισμα ή ακόμα και με σβήσιμο (stall) του κινητήρα κατά την εκκίνηση. Παράλληλα, επιτρέπονται παραδοσιακές οδηγικές τεχνικές όπως το «μύτη-τακούνι» (heel-and-toe), ενώ προσφέρεται ανά πάσα στιγμή και η επιλογή γυρίσματος σε πλήρως αυτόματη λειτουργία.

Ένας ατμοσφαιρικός V12 που «ουρλιάζει» μέχρι τις 9.500 σ.α.λ.

Κάτω από το μακρύ, ανάποδα ανοιγόμενο καπό, βρίσκεται ο ζωντανός μύθος της Ferrari: ο ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας των 6,5 λίτρων. Το συγκεκριμένο μηχανικό σύνολο αποδίδει 830 ίππους στις 9.250 σ.α.λ. και 678 Nm ροπής, με το όριο περιστροφής να αγγίζει το εξωπραγματικό νούμερο των 9.500 σ.α.λ.. Οι επιδόσεις είναι καταιγιστικές, καθώς η 12Cilindri Manuale επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ/ώρα σε μόλις 2,9 δευτερόλεπτα, φτάνει τα 0-200 χλμ/ώρα σε λιγότερο από 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα ξεπερνά τα 340 χλμ/ώρα.

Η σχεδίαση του μοντέλου, η οποία φέρει την υπογραφή του Ferrari Design Studio υπό την καθοδήγηση του Φλάβιο Μαντσόνι, ενσωματώνει πανέμορφες λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα pinstripe φινίρισμα στο εμπρός splitter και στις πίσω πτέρυγες που αποτίνει φόρο τιμής στην ιστορική Ferrari 365 GTB4, ενώ το ανάγλυφο scudetto στα φτερά έχει υποστεί επεξεργασία που θυμίζει πολύτιμο νόμισμα. Η Ferrari προσφέρει το μοντέλο σε 25 εμβληματικά χρώματα –με το Rosso Rubino της έκδοσης λανσαρίσματος να κλέβει την παράσταση–, ενώ συνοδεύεται από το 7ετές πρόγραμμα συντήρησης Genuine Maintenance, δημιουργώντας ένα σπάνιο αντικείμενο πόθου για τους πιστούς Ferraristi.