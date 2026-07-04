Μετά τη μάχη της pole position o Κίμι Αντονέλι ήταν ανακουφισμένος και χαρούμενος με την επίδοσή του και κοιτά για το δύο στα δύο φέτος στο Σίλβερστον.

Παρότι ήταν εκνευρισμένος που βγήκε πρώτος στην πίστα για την τελευταία του προσπάθεια στο Q3, o Κίμι Αντονέλι ήταν εκπληκτικός και έγραψε το 1:28,111 για να πάρει την pole position του GP Μ. Βρετανίας με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Ιταλός ήταν ανίκητος στο Q3 και έκανε μεγάλο βήμα προς τα εμπρός σε σχέση με τις χθεσινές κατατακτήριες σπριντ.

Έτσι, μετά τη νίκη του στον Αγώνα Σπριντ, ο Αντονέλι παρέμεινε στην κορυφή, από την οποία θα εκκινήσει τον αυριανό αγώνα του Grand Prix Μ. Βρετανίας.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Απόλυση ικανοποίηση

Μετά το πέρας του Q3, o Αντονέλι αναφέρθηκε στο τι έζησε στο Q3 και το γεγονός πως έκανε πρώτος τον τελευταίο του γύρο.

«Αγχώθηκα λίγο, γιατί δεν μου αρέσει ποτέ να βγαίνω πρώτος στην πίστα για τον τελευταίο γύρο των κατατακτήριων. Ο τελευταίος γύρος ήταν πολύ καθαρός. Για να είμαι ειλικρινής, όλα κούμπωσαν τέλεια. Ήταν πολύ δύσκολα με τον άνεμο, επειδή είχε έντονες ριπές και ήταν απρόβλεπτος. Όμως, χτίζαμε τον ρυθμό μας σε όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων. Το ότι φέρνουμε την pole position στο σπίτι μάς δίνει μεγάλη ικανοποίηση», είπε αρχικά.

Ερωτώμενος από τον πρώην οδηγό, Τζόλιον Πάλμερ, σχετικά με το τι άλλαξε στην W17 του σε σχέση με τον Αγώνα Σπριντ, ο Ιταλός απάντησε: «Δεν αλλάξαμε καθόλου το μονοθέσιο – μόνο το διαφορικό, την κατανομή των φρένων (brake migration) και την οδήγηση. Δουλέψαμε πάνω σε αυτά και καταφέραμε να βρούμε καλές ρυθμίσεις που με βοήθησαν να βελτιώνομαι όσο προχωρούσαν οι κατατακτήριες».

Ο αγώνας του Σίλβερστον στο Gazzetta

Η εκκίνηση για το GP Μ. Βρετανίας είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 την Κυριακή 5/7. Συντονιστείτε από τις 16:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.