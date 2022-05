Οι οδηγοί της McLaren θα ζήσουν τον πρώτο αγώνα στο Μαϊάμι παρέα με έναν από τους διασημότερους παρουσιαστές «Talk Show».

Ο πρώτος εκ των δύο αγώνων της Formula 1 στις ΗΠΑ για το 2022 διεξάγεται αυτό το τριήμερο στο Μαϊάμι. Ομάδες και οδηγοί είναι αντιμέτωποι με μία νέα αγωνιστική πρόκληση, με αυτή την άγνωστη πίστα να κρύβει πολλούς προκλήσεις.

Όμως πέρα απο το αγωνιστικό μέρος, όλες οι ομάδες προσπαθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να εκμεταλλευτούν όσο περισσότερο γίνεται εμπορικά την παρουσία τους στις ΗΠΑ. Για το λόγο αυτό, όλοι προσπαθούν να σκαρφιστούν τον καλύτερο τρόπο να προωθήσουν το brand, τους οδηγούς ή την ίδια τη Formula 1.

H ομάδα της McLaren επέλεξε να συνεργαστεί με τον παρουσιαστή του «The Late Late Show», Τζέιμς Κόρντεν. Ο Βρετανός καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και του αγωνιστικού τριημέρου καταγράφει τη ζωή των οδηγών της McLaren και η όλη εμπειρία του θα μεταδοθεί σε ένα σπέσιαλ επεισόδιο. Τα «Talk Shows» στις ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, προσελκύοντας το ενδιαφέρον εκατομμυρίων τηλεθεατών.

Κατά τη διάρκεια όμως των γυρισμάτων, υπήρξαν όπως βλέπετε παρακάτω, ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες σκηνές, με τους Λάντο Νόρις και Ντάνιελ Ρικάρντο να φορούν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες ενδυμασίες. Ακόμα και η ίδια η McLaren στα social media της ανέφερε: «Δεν χρειάζεται καμία περιγραφή».

Η βρετανική ομάδα φαίνεται πως διασκεδάζει τη συνεργασία της αυτή με τον Κόρντεν, καθώς σε μία άλλη ανάρτηση ανέφερε συγκεκριμένα: «Μερικές φορές είναι καλύτερο το να μην κάνεις ερωτήσεις».

Sometimes it’s just best not to ask questions. 🤣🤸@LandoNorris @JKCorden @LateLateShow #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/PbvvREm8tM