Ένα ασυνήθιστο αγωνιστικό τριήμερο περιμένει τον κόσμο της F1, με ομάδες και οδηγούς να ταξιδεύουν στο Μαϊάμι.

Ο πρώτος φετινός αγώνας επί αμερικανικού εδάφους για το πρωτάθλημα της Formula 1 έρχεται το τριήμερο 6-8 Μαΐου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα επισκεφθεί το Μαϊάμι Γκάρντενς για το πρώτο Grand Prix Μαϊάμι στην ιστορία. Η πίστα έχει στηθεί γύρω από το στάδιο των Μαϊάμι Ντόλφινς του NFL και πρόκειται για μία νέα πρόκληση για οδηγούς και ομάδες.

H διαδρομή έχει μήκος 5,4 χιλιόμετρων, 19 στροφές και συνολικά στον αγώνα της Κυριακής θα δούμε τους οδηγούς να πραγματοποιούν 57 γύρους. Λόγω του ότι ο αγώνας βρίσκεται στις ΗΠΑ, η δράση θα εξελίσσεται σε βραδινές ώρες στην Ευρώπη με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών να διεξάγεται αργά το βράδυ της Παρασκευής. Συνολικά η διαδρομή θα διαθέτει τρεις ζώνες DRS. Η πρώτη είναι στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού, η δεύτερη θα ξεκινά πριν τη στροφή 10 και θα ολοκληρώνεται πριν τα φρένα για τη στροφή 11. Η τελευταία θα είναι στην πίσω ευθεία μεταξύ των στροφών 16 και 17.

Στα αγωνιστικά, o Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari προηγείται στο πρωτάθλημα οδηγών έχοντας 27 βαθμούς περισσότερους από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ενώ αμφότεροι έχουν δύο νίκες μέχρι τώρα. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών η κατάσταση άλλαξε στην Ίμολα, με το 1-2 της Red Bull Racing να μειώνει τη διαφορά από τη Ferrari στους 11 βαθμούς. Οι δύο ομάδες αναμένεται να αναμετρηθούν για τη νίκη, όμως η απρόβλεπτη φύση της Formula 1 δεν αποκλείεται να παίξει το δικό της ρόλο.

Η Pirelli επέλεξε να φέρει τις γόμες C4 (μαλακή), C3 (μέση) και C2 (σκληρή) για το Grand Prix Μαϊάμι, ενώ περιμένει αισθητή βελτίωση της πρόσφυσης στην πίστα κατά τη διάρκεια των τριών ημερών. Η πρόβλεψη του καιρού κάνει λόγο για ένα ηλιόλουστο τριήμερο με τις θερμοκρασίες αέρα να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο η απρόβλεπτη φύση της περιοχής δεν αποκλείεται να αλλάξει τα δεδομένα αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες.

We’ve chosen the three compounds in the middle of the range for the inaugural #MiamiGP! 🇺🇸



Here’s everything you need to know 👉 https://t.co/AJV9o5FJ0y#F1 #Fit4F1 #Formula1 #Pirelli #Pirelli150 @F1 pic.twitter.com/bcVHYFjCdZ