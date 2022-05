O πρώτος γύρος στο νέο σιρκουί της F1 έρχεται από τον εικονικό κόσμο και το νέο επίσημο videogame του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ.

Το ενδιαφέρον της κοινότητας των αγώνων ταχύτητας μεταφέρεται στο Μαϊάμι για τον πρώτο αγώνα στην ιστορία της Formula 1 στην πίστα της Φλόριδας. Ομάδες και οδηγοί ανυπομονούν για τον αγώνα επί αμερικανικού εδάφους που θα πραγματοποιηθεί 6-8 Μαΐου και περιμένουν ένα συναρπαστικό αγωνιστικό τριήμερο.

Όμως πριν καν ξεκινήσει η δράση στο Miami International Autodrome, το videogame F1 22, που θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά, δημοσίευσε ένα γύρο στην πίστα. Ήδη μέσα στην εβδομάδα είχαμε τις πρώτες φωτογραφίες και τρέιλερ από το νέο προορισμό του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ. Όπως αναφέρει στο πάνω μέρος της οθόνης, δεν πρόκειται για την τελική έκδοση του παιχνιδιού, όμως μας δίνει μία πρώτη ματιά στη νέα πίστα της Formula 1 μέσα από τη Ferrari F1-75 του Σαρλ Λεκλέρ.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη νέα πίστα της Formula 1 μέσα από το επίσημο videogame της.

Το F1 22 αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Ιουλίου για Playstation, Xbox και PC. Το νέo videogame θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, Standard και Champions Edition, με την κάθε μία να έχει διαφορετικά εξώφυλλα. Στην πρώτη έκδοση πρωταγωνιστές είναι τα ανερχόμενα αστέρια, Σαρλ Λεκλέρ, Λάντο Νόρις και Τζορτζ Ράσελ, ενώ στη δεύτερη το λόγο έχουν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, Λιούις Χάμιλτον, Σεμπάστιαν Φέτελ, Φερνάντο Αλόνσο και Μαξ Φερστάπεν.

