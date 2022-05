Με κάθε ευκαιρία, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 για το 2016 προσπαθεί να «την πει» στον πρώην teammate του στη Mercedes-AMG.

Δίχως αμφιβολία, οι Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις, έπειτα από τη συνύπαρξή τους για τέσσερις σεζόν στη Mercedes. Παρά το γεγονός πως από το τέλος της σεζόν του 2016 ο Γερμανός έχει σταματήσει να αγωνίζεται, ο ένας «στάζει φαρμάκι» για τον άλλο σε κάθε ευκαιρία.

Με αφορμή το κακό αποτέλεσμα του Χάμιλτον στο Grand Prix Ίμολα, στο οποίο τερμάτισε εκτός βαθμών, ο Ρόσμπεργκ θέλησε να μιλήσει με έναν ιδιαίτερα κυνικό τρόπο για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Ωστόσο με πρόσφατη ανάρτησή του στο instagram, o Χάμιλτον έστειλε το δικό του μήνυμα προς όλους όσους τον αμφισβητούν.

Όμως ο Ρόσμπεργκ δεν σταμάτησε εκεί και θέλησε να ρίξει ακόμα λίγο λάδι στη φωτιά. Μιλώντας στο Sky Sports, o πρωταθλητής του 2016 αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα που ενοχλεί ιδιαίτερα τον Χάμιλτον: «Σίγουρα η τωρινή κατάσταση είναι δύσκολη για τον Λιούις. Έχει κερδίσει έναν αγώνα τουλάχιστον σε κάθε χρονιά που έχει τρέξει και φέτος φαίνεται πως δεν θα ξανακερδίσει. Μπορούμε να δούμε πως έχει ανέβει η ένταση και είναι λογικό. Ο Λιούις θα δείξει σίγουρα τη δυσαρέσκειά του. Όμως με την εμπειρία του θα προσπαθήσει να κρύψει τα συναισθήματά του. Μην ξεχνάμε πως ο Λιούις μισεί να τερματίζει πίσω από τον teammate του. Ακόμα κι αν τερματίζει 11ος, μισεί παθιασμένα να είναι πίσω από τον teammate του. Τον εκνευρίζει πάρα πολύ. Θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση γιατί θα πιέζει ολοένα και περισσότερο».

Μετά από τέσσερις αγώνες στο 2022, ο Χάμιλτον είναι 21 βαθμούς πίσω από τον νέο του teammate, τον Τζορτζ Ράσελ. Μόλις δύο φορές στην καριέρα του ο Βρετανός έχει τερματίσει πίσω από teammate του στο πρωτάθλημα οδηγών. Η πρώτη ήταν το 2011 όταν έχασε από τον Τζένσον Μπάτον στη McLaren και η δεύτερη ήταν το 2016 όταν ο Νίκο Ρόσμπεργκ πήρε το πρωτάθλημα με τη Mercedes.

