Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 δεν πείστηκε από το μήνυμα του Τότο Βολφ προς τον Λιούις Χάμιλτον μετά το τέλος του αγώνα στην Ίμολα.

Η χειρότερη εμφάνιση του Λιούις Χάμιλτον στο 2022 ήρθε στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, όπου ο Βρετανός περιορίστηκε στη 13η θέση στα τελικά αποτελέσματα. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κόλλησε στην "κίνηση", περνώντας ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα διάρκειας 63 γύρων, κολλημένος πίσω από τον Πιέρ Γκασλί, αφού η χαμηλή τελική ταχύτητα της W13 E Performance δεν του επέτρεπε να προσπεράσει. Παράλληλα, ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, τερμάτισε τον αγώνα στη 4η θέση και πήρε 12 πολύτιμους βαθμούς.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, προέβη σε μία ασυνήθιστη κίνηση. Ο Αυστριακός επικοινώνησε μέσω του ασυρμάτου με τον Χάμιλτον και του ζήτησε συγγνώμη για το μονοθέσιο που του έδωσε η ομάδα.

Η κίνηση αυτή δεν έπεισε πάντως τον πρωταθλητή της Formula 1 του 2016, Νίκο Ρόσμπεργκ. Ο πρώην οδηγός της Mercedes και επί σειρά ετών teammate του Χάμιλτον, τόνισε τη θέση που τερμάτισε ο 37χρονος Βρετανός και παράλληλα κατηγόρησε τον Βολφ πως δεν είναι ειλικρινής.

«Ο Τότο έπαιξε το παιχνίδι της ψυχολογίας και αυτό ήταν πολύ έξυπνο. Η Mercedes παίρνει την ευθύνη και προσπαθεί να στηρίξει ψυχολογικά τον Χάμιλτον, να του ανεβάσει το ηθικό, λέγοντάς του ουσιαστικά πως δεν φταίει εκείνος. Αυτό είναι ευφυές γιατί δεν είναι η αλήθεια. Ας μην ξεχνάμε πως ο Ράσελ τερμάτισε 4ος με το ίδιο μονοθέσιο, οπότε ο Χάμιλτον έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο κακό του αποτέλεσμα αυτό το τριήμερο. Αν ο Ράσελ βγήκε 4ος, τότε υπήρχε περισσότερη απόδοση στο μονοθέσιο», είπε ο Ρόσμπεργκ στο Sky F1.

Μετά από τέσσερις αγώνες στο 2022, ο Ράσελ έχει διαφορά 21 βαθμών έναντι του teammate του, έχοντας τερματίσει τρεις φορές μπροστά του. Η Mercedes θα προσπαθήσει να σώσει τη χρονιά της, αρχής γενομένης από τον επόμενο αγώνα της Formula 1 στο Μαϊάμι το τριήμερο 6-8 Μαΐου.

