Ο Πρόεδρος της Ferrari Τζον Έλκαν εξηγεί πώς η Ferrari επέστρεψε στην κορυφή της F1.

Έπειτα από τέσσερις αγώνες στη φετινή αγωνιστική χρονιά της Formula 1, ο Σαρλ Λεκλέρ έχει κατακτήσει δύο νίκες σε Μπαχρέιν και Αυστραλία και ηγείται του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Οδηγών. Αυτό έχει βοηθήσει τη Scuderia Ferrari να πάρει το προβάδισμα στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών.

Η φετινή εικόνα της ιταλικής ομάδας είναι εντελώς αντίθετη σε σύγκριση με τις προηγούμενες δύο σεζόν και πλέον για πρώτη φορά από το 2018 είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Το στοίχημα του Ματία Μπινότο και της ομάδας του πέτυχε, καθώς έχουν κατανοήσει καλύτερα από όλους τους νέους τεχνικούς κανονισμούς και η F1-75 είναι το κυρίαρχο μονοθέσιο.

Ο πρόεδρος της Ferrari, Τζον Έλκαν, μίλησε για τη φετινή εικόνα της αγωνιστικής ομάδας στο F1 TV στο πλαίσιο του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια: «Διαθέτουμε δύο εξαιρετικούς οδηγούς, όμως πάνω από όλα λειτουργούν ως ομάδα και αυτό είναι που μετράει για τη Ferrari. Είμαι πολύ υπερήφανος που βλέπω πώς αποδίδει η ομάδα, από τους οδηγούς μέχρι τους μηχανικούς και τους μηχανολόγους. Ένα παράδειγμα της απόδοσής μας είναι τα pit stop: το 2020 το 48% ολοκληρώθηκαν σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα. Το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 78% το 2021 και στο 89% φέτος. Αυτό λέει πολλά».

Μπορεί ο Έλκαν να έχει την πιο υψηλόβαθμη θέση στη Ferrari, όμως δεν θέλει να ανακατευτεί άμεσα με τη δουλειά του επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος, Ματία Μπινότο. Όμως όπως ανέφερε ο ίδιος, προσπαθεί να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην ομάδα: «Προσπαθώ να είμαι ενεργός και πάντα δίπλα στον Ματία, στους οδηγούς και στους μηχανικούς μας στο Μαρανέλο και στην πίστα. Σημαντικό για εμένα είναι να είμαι πολύ κοντά αλλά παράλληλα αφανής. Ως Ferrari είμαστε ιδιαίτερα συνδεδεμένοι με την ιστορία της Formula 1 και ένα λαμπρό μέλλον είναι καλό για όλους».

Ιστορικά, η Scuderia ήταν ιδιαίτερα προσεκτική στο να επιλέγει έναν οδηγό για να στηρίξει. Όμως για το 2022 παρά την υπεροχή του Λεκλέρ στο πρωτάθλημα οδηγών, έχει τονίσει διά στόματος Ματία Μπινότο, πως δεν υπάρχουν ακόμη team orders. Ωστόσο το ίδιο δεν ισχύει για τη Red Bull Racing, που έχει ορίσει τον Μαξ Φερστάπεν ως τον νούμερο ένα οδηγό της.

Η Ferrari θα επιχειρήσει να διευρύνει το προβάδισμά της στα δύο πρωταθλήματα στον επόμενο αγώνα της Formula 1 στο Μαϊάμι το τριήμερο 6-8 Μαΐου. Επιπλέον όπως έχει ήδη επιβεβαιωθεί πως θα φέρει συγκεκριμένες αναβαθμίσεις στον αμερικανικό αγώνα.

