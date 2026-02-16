Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο μυθικός Βαλεντίνο Ρόσι (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Στο σημερινό μας ταξίδι θα θυμηθούμε έναν οδηγό της Formula 1 στην πρώτη δεκαετία ύπαρξής της, ένα θρύλο των δύο τροχών που έχει γενέθλια, θα παίξουμε χιονοπόλεμο στη Σουηδία με αγώνες του WRC, θα κάνουμε σύντομη στάση στην Ντεϊτόνα των ΗΠΑ και θα αναφερθούμε σε ένα οδηγικό βοήθημα που έγινε νόμιμο στην F1.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 16/2, στον κόσμο της Formula 1 και το μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1921, γεννήθηκε ο Ζαν Μπερά. Παρά τις πολλές επιτυχίες που σημείωσε σε υποστηρικτικούς αγώνες της Formula 1, ο Γάλλος δεν μπόρεσε ποτέ να κερδίσει κάποιο επίσημο Grand Prix. Από το 1952 έως το 1959, οδήγησε για μεγάλες ομάδες εκείνης της εποχής όπως η Maserati και η Ferrari. Αγωνίστηκε σε συνολικά 52 Grand Prix και τελικά αρκέστηκε σε 9 τερματισμούς στις θέσεις του βάθρου, με τους 5 εξ αυτών να σημειώνονται τη σεζόν του 1956.

Σαν σήμερα το 1979, γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Βαλεντίνο Ρόσι. Ο «Γιατρός» θεωρείται χωρίς αμφιβολία ένας από τους κορυφαίους αναβάτες μοτοσικλετών όλων των εποχών. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει συνολικά 9 παγκόσμιους τίτλους σε όλες τις κατηγορίες και 115 νίκες. Χαρακτηριστικά, ο Τζάκομο Αγκοστίνι που έχει 15 πρωταθλήματα στο ενεργητικό του βρίσκεται στις 122 νίκες, μόλις 7 μακριά. Το ενδεχόμενο να καταρριφθεί αυτό το μυθικό ρεκόρ έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο και τελικά δεν ξεπεράστηκε, καθώς ο Ρόσι αποσύρθηκε από το MotoGP στο τέλος του 2021, βάζοντας τέλος σε μια καριέρα αντάξια ενός θρύλου που άλλαξε το σπορ προς το καλύτερο. Ο «Γιατρός» μεταπήδησε στους τέσσερις τροχούς και συμμετέχει πλέον σε πρωταθλήματα αγώνων αντοχής. Μέχρι το 2025 ήταν στο WEC με αγωνιστικά αυτοκίνητα GT, ενώ από φέτος θα πάρει μέρος στο GT World Challenge Europe ως εργοστασιακός οδηγός της BMW.

Σαν σήμερα το 1986, ο Γιούχα Κάνκουνεν με Peugeot 205 Turbo 16 E2 πήρε τη νίκη στο Ράλλυ Σουηδίας. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Μάρκου Άλεν με Lancia Delta, ενώ πίσω του ήταν ο Τέρι Χάριμαν με Ford RS200, στο μοναδικό βάθρο της καριέρας του.

Σαν σήμερα το 1992, ο Σουηδός Ματς Γιόνσον κατέκτησε την πρώτη από τις δύο νίκες του στο WRC, παίρνοντας την καρό σημαία στην πατρίδα του για τον δεύτερο γύρο της σεζόν. Οδήγησε ένα Toyota Celica GT-Four ST165 και τερμάτισε μετά από σχεδόν 5,5 ώρες, ξεπερνώντας για 39 δευτερόλεπτα το Subaru Legacy του νεαρού τότε Κόλιν ΜακΡέι.

Σαν σήμερα το 1997, ο ανερχόμενος άσσος του NASCAR, Τζεφ Γκόρντον, κατέκτησε τα 500 Μίλια της Ντεϊτόνα και έγραψε ιστορία, διότι έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία του event σε ηλικία 25 ετών. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, ύστερα από ένα πολύ μεγάλο ατύχημα 13 αυτοκινήτων στο γύρο 196. Ο Γκόρντον κατέρριψε το ρεκόρ του θρύλου Ρίτσαρντ Πέτι, ο οποίος το είχε σημειώσει το 1964.

Σαν σήμερα το 2001, η FIA επισημοποίησε τη νομιμότητα του traction control. Το εν λόγω σύστημα είχε ήδη απαγορευτεί από τις αρχές του 1994 ως ηλεκτρονικό βοήθημα, αλλά έκτοτε υπήρξαν αρκετές υποψίες περί τήρησης ή μη του κανονισμού αυτού, με την Benetton B194 του 1994 να αποτελεί το πιο γνωστό παράδειγμα. Σταδιακά, με την είσοδο του 21ου αιώνα, ήταν πλέον εμφανές πως αρκετές ομάδες χρησιμοποιούσαν παράνομα το traction control. Έτσι, αδυνατώντας να επιτηρήσει επαρκώς την όλη κατάσταση, η FIA κατέστησε νόμιμο το σύστημα, το οποίο συνέχισε να αξιοποιείται επίσημα έως και το 2007.

Φωτογραφίες: dessysmrmt/X-Twitter