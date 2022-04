Formula 1: H FIA μπλόκαρε την αύξηση των Αγώνων Σπριντ

Μία αναπάντεχη εξέλιξη περίμενε τη Formula 1, που είδε την παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού να της βάζει φρένο στα πλάνα της για αύξηση των Αγώνων Σπριντ.

Το σαββατοκύριακο που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκε το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2022 όπου είδαμε Αγώνα Σπριντ. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος για να το πετύχει αυτό έπρεπε να δώσει μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari και να τον περάσει λίγο πριν το πέσιμο της καρό σημαίας.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, ο αγωνιστικός διευθυντής της Formula 1, Ρος Μπρον, είχε δηλώσει πως θα συζητήσουν με τις ομάδες και τη FIA την αύξηση του αριθμού των Αγώνων Σπριντ στους 6 από το 2023. Αυτό έγινε στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της κομισιόν της F1. Όπως προκύπτει οι ομάδες και η Formula 1 ήταν υπέρ της αύξησης των Αγώνων Σπριντ, ωστόσο η FIA διαφώνησε και η πρόταση αυτή πήρε νέα παράταση.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης, η FIA εξέδωσε ανακοίνωση που ανέφερε: «Έπειτα από την ολοκλήρωση του πρώτου από τους τρεις Αγώνες Σπριντ στο 2022 στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, η Formula 1 και οι ομάδες υποστήριξαν την πρόταση να υπάρξει επέκταση σε 6 Αγώνες Σπριντ από το 2023, με το ίδιο σύστημα. Παρά το γεγονός πως στηρίζει το εγχείρημα αυτό, η FIA εξετάζει ακόμα το αντίκτυπο της πρότασης αυτής στις εργασίες που γίνονται στις πίστες και στους βοηθούς. Η FIA σε μεταγενέστερη ημερομηνία θα αναφέρει τη θέση της στην Κομισιόν της F1».

Επιπλέον στην Κομισιόν της F1 υπήρξαν συζητήσεις για τους κανονισμούς κινητήρων και αεροδυναμικής του 2026. Στόχος είναι να μειωθούν οι διαστάσεις των μονοθεσίων και το βάρος τους, καθώς και να υπάρξει βελτίωση της απόδοσης των μονοθεσίων αεροδυναμικά με βάση τα μαθήματα των κανονισμών του 2022. Επιπλέον για τη μείωση του κόστους θα υπάρξουν ολοένα και περισσότερα στάνταρ εξαρτήματα στα μονοθέσια, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν νέα μέτρα ασφαλείας.

