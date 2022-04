Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, Μαξ Φερστάπεν, πήρε τα ηνία μόλις στον προτελευταίο γύρο!

Μπορεί πέρυσι η όποια μάχη για νίκη στους Αγώνες Σπριντ να περιορίστηκε στο ξεκίνημά τους, ωστόσο τώρα, στην πρώτη φετινή εφαρμογή αυτής της δομής αγωνιστικού τριημέρου, είχαμε αλλαγή ισορροπιών λίγο πριν το φινάλε!

Ο Μαξ Φερστάπεν που ξόδεψε την pole position κάνοντας κακή εκκίνηση όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, καταδίωξε τον Σαρλ Λεκλέρ και στους τελευταίους γύρους άρχισε να τον πιέζει ασφυκτικά!

Το μονοθέσιο της Red Bull Racing βρέθηκε τόσο κοντά σε εκείνο της Scuderia Ferrari που ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής είχε στη διάθεσή του DRS. Με αρωγό λοιπόν το σύστημα που αλλάζει κλίση στο στέλεχος της πίσω αεροτομής μειώνοντας τις αεροδυναμικές αντιστάσεις και αυξάνοντας την τελική ταχύτητα, ο Φερστάπεν επιτέθηκε.





Μπαίνοντας στον γύρο 20 (εκ των 21), ο 24χρονος κόλλησε πίσω από την F1-75 και προσεγγίζοντας το chicane της Ταμπουρέλο, πέρασε από την εξωτερική.

Μπορείτε να δείτε το καθοριστικό προσπέρασμα στο video που ακολουθεί…

That winning moment! 😍



Max left no stone unturned in his quest for victory against championship leader Charles Leclerc! 🔥#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/lJhc1xSQFc