Το σενάριο αύξησης του αριθμού των Αγώνων Σπριντ επιστρέφει στο τραπέζι και οι συζητήσεις ανάμεσα στις ομάδες ξεκινά.

Στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια είδαμε για πρώτη φορά στο 2022 δομή αγωνιστικού τριημέρου με Αγώνα Σπριντ. Ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε νικητής, με προσπέρασμα στον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari πριν το τέλος του αγώνα στην πίστα της Ίμολα.

Το εν λόγω φορμάτ αγώνων το είδαμε για πρώτη φορά το 2021, όμως δεν κατάφερε να «κερδίσει» τους οδηγούς που είχαν περισσότερα αρνητικά απ’ ότι θετικά να πουν. Για το 2022 η Formula 1 ήθελε περισσότερους Αγώνες Σπριντ, όμως υπήρξαν διαφωνίες ανάμεσα στις ομάδες σχετικά με οικονομικά ζητήματα. Έτσι φέτος έχουμε πάλι τρεις Αγώνες Σπριντ, με τους επόμενους να είναι στο Red Bull Ring και το Ιντερλάγκος.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, ο αγωνιστικός διευθυντής της Formula 1, Ρος Μπρον, αποκάλυψε πως οι ομάδες θα συζητήσουν το ενδεχόμενο να διπλασιαστούν τα Σπριντ από το 2023: «Θέλουμε την επόμενη χρονιά να έχουμε έξι Σπριντ. Οι ομάδες βλέπουν την επιτυχία που έχουν. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τους Αγώνες Σπριντ. Δίνουν τεράστιο θέαμα και έχουμε πολλά προσπεράσματα. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε από τους Αγώνες Σπριντ είναι πως μας χαρίζουν μία φοβερή Παρασκευή. Έχουμε τρεις ημέρες δράσης και οι οπαδοί δεν μπορούν να το αγνοήσουν αυτό. Μπορείς εύκολα να πεις πως το θέαμα ήρθε λόγω του DRS, όμως για να έχεις DRS έπρεπε να είσαι κοντά σε ένα άλλο μονοθέσιο. Συνολικά ήταν μια μεγάλη επιτυχία».

Η μεγάλη αλλαγή στους Αγώνες Σπριντ το 2022 είναι πως βαθμολογούνται οι πρώτοι οκτώ οδηγοί της κατάταξης κι όχι μόνο οι πρώτοι τρεις.

