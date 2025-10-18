Ο Ολλανδός οδηγός εξέφρασε για μία ακόμη φορά την άποψή του για τον τρόπο που η McLaren Racing διαχειρίζεται τους δύο οδηγούς της.

Η McLaren βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο συζήτησης, ύστερα από τις αποκαλύψεις του Λάντο Νόρις ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» για το περιστατικό που συνέβη στο GP Σιγκαπούρης, όταν ήρθε σε επαφή με τον Όσκαρ Πιάστρι στον πρώτο γύρο. Παρά τα παράπονα του Αυστραλού μέσω ασυρμάτου, η ομάδα αποφάσισε να μην αλλάξει τις θέσεις των δύο οδηγών, αν και όπως παραδέχτηκε αργότερα ο Νόρις, η McLaren τον θεώρησε υπεύθυνο για τη σύγκρουση.

Το περιστατικό αυτό ήρθε λίγες εβδομάδες μετά από εκείνο στη Μόντσα. Τότε ο Πιάστρι υπάκουσε εντολή να επιστρέψει θέση στον teammate του, την οποία εκείνος είχε χάσει λόγω πλεονεκτήματος που απέκτησε με τη στρατηγική της ομάδας του.

To «αιχμηρό» σχόλιο του Φερστάπεν

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, σχολίασε πως η McLaren «δημιουργεί μόνη της την πολυπλοκότητα» στις εσωτερικές της μάχες, προσπαθώντας να διατηρήσει απόλυτη ισότητα μεταξύ των δύο οδηγών της.

«Αν αφήσεις την πόρτα λίγο ανοιχτή, όπως έκανε ο Oscar στη Σιγκαπούρη, τότε μπορεί να βρεθείς σε τέτοια κατάσταση. Από την άλλη, είναι κάτι που η ομάδα προκάλεσε η ίδια η ομάδα, προσπαθώντας τόσο πολύ να κρατήσει τα πάντα “ίσα” με ορισμένες αποφάσεις», σχολίασε.

Ο Ολλανδός, που παραμένει μαθηματικά στο παιχνίδι του τίτλου αν και βρίσκεται 66 βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι, υποστήριξε ότι η McLaren πρέπει να σταματήσει να προσπαθεί να «μικροδιαχειρίζεται» κάθε αγωνιστική κατάσταση.

«Ξέρεις, ένα πρωτάθλημα δεν είναι ποτέ 100% δίκαιο. Μπορεί να έχεις ένα κακό pit-stop ή να σου χαλάσει ο κινητήρας. Δεν γίνεται να εξισορροπηθούν όλα. Η McLaren το βλέπει διαφορετικά, αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Είναι δύσκολο, και αυτό συχνά οδηγεί σε απογοήτευση».

Ο Φερστάπεν δεν υπακούει σε εντολές

Όταν ρωτήθηκε αν θα υπάκουε σε ανάλογη ομαδική εντολή όπως εκείνη που δόθηκε στον Πιάστρι στην Ιταλία, ο Φερστάπεν απάντησε με τη χαρακτηριστική του αυτοπεποίθηση:

«Όχι, αλλά πιθανότατα δεν θα ήμασταν τόσο κοντά σε βαθμούς έτσι κι αλλιώς. Αν είσαι αρκετά μπροστά, απλά δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Το θέμα είναι να μη φτάσεις καν σε τέτοια κατάσταση», απάντησε, αφήνοντας να εννοηθεί πως αν οδηγούσε τη MCL39, θα είχε μεγάλο προβάδισμα.

