Volvo: H πλατφόρμα SPA έχει γίνει η βάση για πάνω από 4 εκατ. αυτοκίνητα

Η Volvo γιορτάζει ένα τεχνολογικό ορόσημο που άλλαξε τη σύγχρονη εποχή της μάρκας.

Η Volvo Cars ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την παραγωγή τεσσάρων εκατομμυρίων αυτοκινήτων βασισμένων στην πλατφόρμα Scalable Product Architecture (SPA), το τεχνολογικό υπόβαθρο που καθόρισε τη σύγχρονη αναγέννηση της εταιρείας. Η πρώτη γενιά της SPA παρουσιάστηκε το 2014 με το XC90, εισάγοντας μια ενιαία αρχιτεκτονική για διαφορετικού τύπου αμαξώματα και κινητήρια σύνολα, που επέτρεψε μεγαλύτερη ευελιξία και οικονομία κλίμακας.

Από τότε, η SPA έχει αποτελέσει τη βάση για έξι μοντέλα, μεταξύ των οποίων τα XC60, S60, V60, S90 και XC90, με παραγωγή στη Σουηδία, το Βέλγιο, την Κίνα και τις ΗΠΑ. Το αυτοκίνητο-ορόσημο, ένα XC90, βγήκε πρόσφατα από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου Τόρσλαντα. Σύμφωνα με τον Μίκαελ Φλάις, επικεφαλής στρατηγικής της Volvo, η πλατφόρμα «άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και εξελίσσονται τα μοντέλα μας».

Πέρα από την αποδοτικότητα, η SPA έθεσε νέα στάνταρ στην ασφάλεια, με τεχνολογίες όπως το σύστημα προστασίας από εκτροπή, την αυτόματη πέδηση σε διασταυρώσεις και τον ενισχυμένο κλωβό ασφαλείας από βοριούχο χάλυβα. Παράλληλα, προσέφερε στους σχεδιαστές τη δυνατότητα για χαρακτηριστικά όπως οι προβολείς «Σφυρί του Θωρ» και φιλοξένησε το υβριδικό σύστημα Twin Engine, που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στα plug-in μοντέλα της εταιρείας.

Η εμπειρία από την πρώτη γενιά αξιοποιείται ήδη στην εξέλιξη των SPA2 και SPA3, που θα αποτελέσουν τη βάση των επόμενων ηλεκτρικών και υβριδικών Volvo. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία συνεχίζει τη στρατηγική της μετάβασης στην πλήρη ηλεκτροκίνηση και στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2040.