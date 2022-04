Ο Φερστάπεν κέρδισε στα ίσια τον Λεκλέρ για να πάρει τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου.

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing έκανε εμφάνιση αντάξια ενός πρωταθλητή στον Αγώνα Σπριντ στην Ίμολα και επικρατώντας του Σαρλ Λεκλέρ πήρε τη νίκη και εξασφάλισε την εκκίνηση από την πρώτη θέση στον αγώνα της Κυριακής, μαζί με τους 8 βαθμούς. Ο Μονεγάσκος της Ferrari έμεινε στη 2η θέση και ακολούθησαν ο Σέρχιο Πέρεζ και ο Κάρλος Σάινθ στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα.

MAX VERSTAPPEN WINS!! 🦁



That's eight points in the bag for the Dutchman and a P1 start for Sunday's Grand Prix! 👊#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/1cmrIrQ6ys — Formula 1 (@F1) April 23, 2022

Εκκίνηση

Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκε αμέσως μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν και πήρε την πρώτη θέση, με τους χιλιάδες Ιταλούς στην Ίμολα να παραληρούν. Ο Νόρις και ο Μάγκνουσεν κράτησαν την 3η και 4η θέση που είχαν στην εκκίνηση, παρά την πολύ καλή εκκίνηση του Σέρχιο Πέρεζ που ανέβηκε αμέσως 5ος και απείλησε ακόμα και τον Δανό της Haas. Πιο πίσω ο Σάινθ κέρδισε δύο θέσεις και ανέβηκε 8ος, πίσω από τον Αλόνσο που έπεσε 7ος. Καθόλου καλή εκκίνηση για τις Mercedes, με τον Ράσελ να έχει πέσει στη 12η θέση και τον Χάμιλτον στη 15η.

Ο πρώτος γύρος όμως δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί γιατί η επαφή που είχαν ο Πιέρ Γκασλί με τον Γκουάνγιου Ζου έστειλε τον Κινέζο της Alfa Romeo στην άκρη της πίστας, τον Γάλλο στα pit για αλλαγή ελαστικού και το Αυτοκίνητο Ασφαλείας στην πίστα για να απομακρυνθεί το ακινητοποιημένο μονοθέσιο.

LAP 2/21



A closer look at the contact between Gasly and Zhou 🔎



Gasly has since pitted to replace his front wing and rejoins in P20 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/GZwfrFc2m3 April 23, 2022

Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν είχε πρόβλημα να κρατήσει την πρώτη θέση στην επανεκκίνηση, ωστόσο ο Μαξ Φερστάπεν τον ακολουθούσε από κοντά. Πιο πίσω ο Κάρλος Σάινθ κατάφερε με μια ωραία κίνηση να περάσει τον Φερνάντο Αλόνσο από την εξωτερική για να πάρει την 7η θέση. Την ίδια κίνηση έκανε ένα γύρο αργότερα και ο Σέρχιο Πέρεζ για να περάσει τον Κέβιν Μάγκνουσεν και να πάρει την 4η θέση.

Μάχες παντού

Ο Φερστάπεν ήταν αποφασισμένος να μην κάνει εύκολη τη ζωή του Λεκλέρ και διατηρούσε μεταξύ τους μια απόσταση οριακά μεγαλύτερη από ένα δευτερόλεπτο, ωστόσο ο Μονεγάσκος της Ferrari φρόντιζε να μένει εκτός του DRS του Ολλανδού. Οι δυο τους μέσα σε λίγους γύρους ξέφυγαν από τον Νόρις, ο οποίος με τη σαφώς πιο αργή McLaren δεν κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Πέρεζ, με τον Μεξικανό να παίρνει την 3η θέση στη μέση του αγώνα.

LAP 10/21 🇮🇹 HALFWAY MARK!



Top 10

Leclerc

Verstappen

Norris

Perez

Magnussen

Ricciardo

Sainz

Alonso

Bottas

Vettel#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/XHs7otbJzi April 23, 2022

Ο Κάρλος Σάινθ λίγο αργότερα τον Μάγκνουσεν για να πάρει την 6η θέση. Πίσω τους ο Αλονσο με τον Μπότας έδιναν μάχη για την 8η θέση, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ της Aston Martin να συμπληρώνει τη 10άδα αλλά να αισθάνεται πίεση από το «τρενάκι» των Σουμάχερ, Ρασελ, Τσουνόντα, Χάμιλτον, Στρολ και Οκόν που είχε σχηματιστεί πίσω του.

Κι ενώ ο Μπότας περνούσε τον Αλόνσο για να πάρει την 8η θέση, ο Μαξ Φερστάπεν αποφάσισε να κάνει την επίθεσή του. Ο Ολλανδός έγραψε μια σειρά από πολύ γρήγορους γύρους για να πλησιάσει τον Λεκλέρ και να μπει σε ακτίνα DRS. Οι τρεις τελευταίοι γύροι πέρασαν μέσα σε μεγάλη αγωνία, καθώς ο Φερστάπεν ερχόταν όλο και πιο κοντά. Ο Φερστάπεν τα κατάφερε στον προτελευταίο γύρο και πέρασε μπροστά, με μια πολύ ωραία κίνηση από την εξωτερική.

LAP 20/21



VERSTAPPEN GOES ROUND THE OUTSIDE AND TAKES THE LEAD!!!! 🤯#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/KRL1IKs3X2 — Formula 1 (@F1) April 23, 2022

Ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Σάινθ πέρασε τον Νόρις για να πάρει την 4η θέση. Έτσι, η καρό σημαία έπεσε μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, που με τη νίκη του στον Αγώνα Σπριντ εξασφάλισε την εκκίνηση από την πρώτη θέση στον αγώνα της Κυριακής και 8 βαθμούς. Ο Λεκλέρ ελαχιστοποίησε τις απλώλειές του με τη 2η θέση και ο Σέρχιο Πέρεζ τερμάτισε 3ος, μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ. Ακολούθησαν οι Νόρις, Ρικάρντο, Μπότας και Μάγνουσεν, που μοιράστηκαν τους βαθμούς που δόθηκαν σήμερα.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδας και είναι από αυτούς που δεν θέλετε να χάσετε.

Αποτελέσματα Αγώνα Σπριντ