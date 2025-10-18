KTM 990 RC R 2026: Αν ψάχνετε το απόλυτο αγχολυτικό (vid)

Η μεγάλη supersport της KTM είναι έτοιμη να μοιράσει έντονες συγκινήσεις στους δρόμους και να σπάσει τα χρονόμετρα σε track days και αγώνες.

Και όπως μας τα λέει το αυστριακό εργοστάσιο, «το 990 RC R είναι ένα υψηλών προδιαγραφών μοντέλο για αναβάτες που τους αρέσει η έκκριση αδρεναλίνης, παράλληλα σχεδιασμένο εργονομικά και για καθημερινή χρήση. H μοτοσικλέτα αποτελεί τη βάση της νέας "πλατφόρμας" KTM 990 RC R, η οποία θα επαναπροσδιορίσει την αντίληψη για την απόδοση, το στυλ και τη διασκέδαση στην κατηγορία Supersport επόμενης γενιάς».

Το 990 RC R αποτελεί τη φυσική επέκταση της σειράς KTM RC και η δημιουργία του έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, χάρη σε μια πληθώρα δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της αυστριακής φίρμας, καθώς και αεροδυναμικά δεδομένα από το πρόγραμμα Motorsport. Κατασκευασμένο και συναρμολογημένο στην Αυστρία, διαθέτει ένα ειδικά κατασκευασμένο ατσάλινο πλαίσιο (με υποπλαίσιο από χυτό αλουμίνιο), με βελτιωμένη αίσθηση και ακαμψία στο μπροστινό μέρος, αλλά και διασφάλιση της σταθερότητας χωρίς να υστερεί σε ευελιξία. Ο κινητήρας LC8c Euro5+ των 57 κιλών αποδίδει ροπή 103Nm και ιπποδύναμη 130Hp στην έκδοση δρόμου, τιμές που στην αγωνιστική έκδοση Track σίγουρα θα είναι προς το πολύ καλύτερο.

Το σπορ DNA γίνεται άμεσα ορατό μέσα από την αισθητική του 990 RC R, με την αεροδυναμική να είναι μελετημένη σε αεροσήραγγα, τα φρένα HyPure με τις τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες Brembo των 320mm, την ανάρτηση WP APEX και την οθόνη TFT 8,8 ιντσών, μέσα από την οποία ελέγχονται τα τέσσερα οδηγικά προγράμματα Rain Street, Sport και Custom. Yπάρχουν βέβαια και τα ακόμα πιο ακραία προαιρετικά Ride Modes, τα οποία περιλαμβάνουν το Track και δύο ακόμη CUSTOM. Yπάρχει επίσης τηλεμετρία όπως γωνία κλίσης και ρυθμούς ανοίγματος γκαζιού για επιτάχυνση, καθώς και τα προηγμένα τέσσερα στάνταρ ABS Modes: Street, Sport, Supermoto+ και Supermoto ABS.

Οι προδιαγραφές του 990 RC R αποτελούν σαφή ένδειξη της αγωνιστικής γένεσης του project, αλλά ο στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει μια αποτελεσματική και ελκυστική μοτοσικλέτα στους αναβάτες που θέλουν να τραβήξουν τα βλέμματα εν δράσει. Αυτό είναι εμφανές μέσα από τη θέση οδήγησης, που είναι έτοιμη για αγώνα και ρυθμιζόμενη για κάλυψη κάθε ανάγκης. Το βάρος έχει μειωθεί όπου είναι δυνατόν και η πρακτικότητα έχει ενισχυθεί από λεπτομέρειες όπως το ογκώδες ρεζερβουάρ καυσίμου 16 λίτρων, που μάλλον θα παρέχει και καλή αυτονομία.

Riaan Neveling, Διευθυντής Παγκόσμιου Μάρκετινγκ της KTM: «Στην KTM μας αρέσει η γρήγορη ζωή και το KTM 990 RC R είναι μια μοτοσικλέτα που ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε εδώ και καιρό. Γιατί; Μέσα από όλες τις κατηγορίες μοντέλων μας και την ισχυρή τεχνολογία μας, γνωρίζουμε ότι μας έλειπε αυτή η μοτοσικλέτα που ενθουσιάζει έναν συγκεκριμένο τύπο αναβάτη. Είμαστε εξαιρετικοί όσον αφορά στις μοτοσικλέτες Naked, Adventure και, φυσικά, Offroad, μεταξύ άλλων, αλλά αυτή είναι η έκφραση που θέλαμε να προσφέρουμε εδώ και καιρό. Είναι ο σύνδεσμός μας με όλες τις προσπάθειες του έργου Red Bull KTM Factory Racing MotoGP και η διέξοδός μας για τo πλήθος πληροφοριών και δεδομένων που έχουν συγκεντρώσει οι ειδικοί μας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στο Mattighofen».

Η KTM παρέμεινε πάντα πιστή στον πυρήνα Ready to Race και ο αφοσιωμένος αναβάτης πίστας δεν αποτελεί εξαίρεση. Με την άφιξή της στα καταστήματα αρχές Φεβρουαρίου 2026, η αγωνιστική έκδοση 990 RC R Track (στην εξέλιξη της οποίας σίγουρα έχει βάλει το χεράκι του ο Ντάνι Πεντρόζα) πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο της ως μια μοτοσικλέτα αποκλειστικά για πίστα, κατασκευασμένη για να προσφέρει επιδόσεις απευθείας από τη γραμμή παραγωγής. Διαθέσιμο για παραγγελία μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της KTM, το 990 RC R Track είναι πολύ περισσότερο από μια μετατροπή μοτοσικλέτας δρόμου. Απογυμνωμένo από περιττά εξαρτήματα και εξοπλισμένo με τα απαραίτητα για σοβαρή χρήση σε πίστα, έχει κατασκευαστεί για να φέρει τους αναβάτες πιο κοντά στην κορυφή από την πρώτη κιόλας μέρα. Πλήρεις τεχνικές λεπτομέρειες αυτού του νέου μοντέλου θα αποκαλυφθούν στις αρχές Φεβρουαρίου 2026.

Επιπλέον, η KTM πρόκειται να λανσάρει το KTM 990 RC R Cup στην Ευρώπη την άνοιξη του 2026. Σχεδιασμένο για αναβάτες που επιθυμούν να προχωρήσουν πέρα από τις τυπικές ημέρες πίστας, o εν λόγω θεσμός αναμένεται να προσφέρει ένα προσιτό σημείο εισόδου στους αγώνες χωρίς την πίεση του ανταγωνισμού με έμπειρους επαγγελματίες. Για να αναβαθμιστεί περαιτέρω η εμπειρία, επαγγελματίες αναβάτες KTM θα είναι παρόντες σε κάθε γύρο, μοιράζοντας πληροφορίες και καθοδηγώντας τους συμμετέχοντες για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην πίστα. Το Cup θα είναι ανοιχτό τόσο στην έκδοση με έγκριση τύπου για δρόμο όσο και στο αποκλειστικό μοντέλο 990 RC R Track.

Το ταξίδι του 990 RC R μέχρι την υλοποίησή του έχει καταγραφεί από τις συζητήσεις μέχρι το σχεδιασμό και την παράδοση σε μια ειδική σειρά βίντεο που μπορείτε να δείτε εδώ.

Η παραγωγή της απλής έκδοσης μόλις ξεκίνησε και όσον αφορά σε διαθεσιμότητα και τιμή καλό θα ήταν να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της ΚΤΜ ανά τη χώρα. Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε δύο χρώματα, πορτοκαλί και μαύρο.

