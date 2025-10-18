F1 - Προβληματισμός στη Ferrari: «Πού χάνουμε χρόνο; Παντού»

Χάμιλτον και Λεκλέρ δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν, κάτι που αποτυπώθηκε στις θέσεις που κατέλαβαν στις Κατατακτήριες Σπριντ του GP ΗΠΑ.

Οι κατατακτήριες στο Σπριντ του GP HΠΑ αποτέλεσαν την ένδειξη ότι η Scuderia Ferrari έχει μπροστά της ένα ακόμα δύσκολο τριήμερο στη φετινή σεζόν της Formula 1.

Οι δύο οδηγοί της ιταλικής ομάδας θα εκκινήσουν από την 8η και 10η θέση του grid στις 8 το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), απέχοντας πολύ από τον ρυθμό των Φερστάπεν, Νόρις, Πιάστρι.

The grid is set for Sprint Saturday 🇺🇸 pic.twitter.com/un8xT6dD8T — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 17, 2025

Λούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ εμφανίστηκαν προβληματισμένοι και απογοητευμένοι, καθώς διαπιστώνουν ότι η SF-25 δεν έχει τη δυναμική για τις πρώτες θέσεις. «Δεν έχω ιδέα τι πήγε στραβά στις Κατατακτήριες Σπριντ. Ήμασταν καλοί στις ελεύθερες δοκιμές, ενώ και το SQ1 ήταν ικανοποιητικό. Στη συνέχεια η απόδοση του μονοθεσίου άρχισε να πέφτει, έγινε πολύ δύσκολο στην οδήγηση. Τα 8 δέκατα του δευτερολέπτου από την κορυφή είναι ένα "βουνό" που πρέπει να ανέβουμε», δήλωσε ο Βρετανός.

«Θα εκπλαγώ πολύ αν στη συνέχεια βρούμε κάτι που θα μας βελτιώσει πολύ. Ελπίζω να κάνω λάθος, όμως προς το παρόν αυτές είναι οι δυνατότητες του μονοθεσίου μας. Πού χάνουμε χρόνο σε σχέση με τους άλλους; Παντού», ανέφερε από την πλευρά του ο Μονεγάσκος.