Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 γνωρίζει ότι η pole position δεν του εξασφαλίζει και τη νίκη στο Σπριντ του GP ΗΠΑ.

Την τρίτη του pole position σε αγώνα Σπριντ στο Όστιν του Τέξας εξασφάλισε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull Racing επικράτησε στις κατατακτήριες του διδύμου της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αγώνας Σπριντ θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου, με εκκίνηση στις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

«Ήταν καλές κατατακτήριες δοκιμές για εμάς, προσπάθησα να τα κάνω όλα καλά στο τέλος. Κάτι που δεν είναι εύκολο, γιατί στο SQ3 ήμασταν με την μαλακή γόμα ελαστικών, για την οποία δεν έχεις δεδομένα. Περιμένω μία σκληρή μάχη στο Σπριντ», ανέφερε ο τετράκις πρωταθλητής της Formula 1.

Ο Ολλανδός σχολίασε και το δυνατό αέρα κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών του Σπριντ. «Η ένταση του ανέμου αυξομειωνόταν συνέχεια, υπήρχαν δυνατές ριπές. Επίσης η πίστα έχει αρκετά σημεία όπου αναπηδούν τα μονοθέσια, οπότε στις υψηλές ταχύτητες μπορεί να χάσεις την ιδανική γραμμή».

Όσον αφορά την μεγάλη απόσταση από τη γραμμή εκκίνησης μέχρι την πρώτη στροφή, ο Φερστάπεν ανέφερε: «Θα προσπαθήσω να κάνω καλή εκκίνηση και να στρίψω σωστά στην πρώτη στροφή. Και ελπίζω να έχουμε καλό ρυθμό στη συνέχεια».