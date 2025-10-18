Σαν Σήμερα: Ο Μπάτον έγραψε ιστορία με την Brawn στην F1 (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και τα γεγονότα που έγιναν. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού, αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Πριν από 16 χρόνια γράφτηκε με χρυσά γράμματα μία νέα σελίδα στην ιστορία της Formula 1, χάρη στο αποτέλεσμα που πήρε η Brawn GP στο Grand Prix Βραζιλίας. Επιπλέον, η μάχη για τον τίτλο του 1987 έγινε θρίλερ πριν το φινάλε. Στο MotoGP θυμόμαστε μεγάλες μάχες στο Φίλιπ Άιλαντ και στην Αραγκόν, ενώ θα κάνουμε ταξίδι και στη Γαλλία για έναν αγώνα αντοχής.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1987, ο Νάιτζελ Μάνσελ κέρδισε το Grand Prix Μεξικού και πλησίασε στη βαθμολογία τον βασικό ανταγωνιστή στη μάχη του τίτλου και teammate του στη Williams, Νέλσον Πικέ. Ο Βρετανός ξεπέρασε τον Βραζιλιάνο κατά σχεδόν 30 δευτερόλεπτα. Οι δύο FW11 της Williams ήταν τόσο γρήγορες που ο τρίτος του αγώνα, Ρικάρντο Πατρέζε, τερμάτισε 1 λεπτό πίσω από τον Πικέ.

Σαν σήμερα το 1992, πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος αγώνας στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων (WSC), στην πίστα του Μανί-Κουρ. Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε το #2 Peugeot 905 Evo 1 Bis των Φιλίπ Αγιό και Μάουρο Μπάλντι. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε το #71 Peugeot των Κριστόφ Μποσού και Ερίκ Ελαρί, κάνοντας το 1-2 για τη γαλλική φίρμα. Τα δύο Toyota TS010 των Γιαν Λάμερς/ Τζεφ Λις και Ντέιβιντ Μπράμπαμ/Άντι Ουάλας τερμάτισαν στις θέσεις 3 και 4.

Σαν σήμερα το 1994, γεννήθηκε ο Πασκάλ Βερλάιν. Το 2015 κατέκτησε τον τίτλο στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού (DTM) με τη Mercedes-Benz και το 2016 έκανε το ντεμπούτο του στην F1, με την ανίσχυρη ομάδα της Manor. Πήρε μια εντυπωσιακή δέκατη θέση στο Αυστριακό Grand Prix, αλλά στις αρχές του 2017 υπέστη έναν τραυματισμό στην πλάτη που επηρέασε σημαντικά τον ρυθμό του. Ο Γερμανός αντικαταστάθηκε από τον Σαρλ Λεκλέρ στη Sauber και επέστρεψε για μια σεζόν στο DTM. Από το 2018 μέχρι σήμερα αγωνίζεται στη Formula E στην οποία έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα 4 νίκες.

Σαν σήμερα το 2009, ο Τζένσον Μπάτον τερμάτισε πέμπτος στο Grand Prix Βραζιλίας και κατέκτησε το μοναδικό του παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Formula 1. Παράλληλα η νεοσύστατη Brawn GP, η οποία δημιουργήθηκε πάνω στα θεμέλια της Honda από τον Ρος Μπρον, κατέκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Μπάτον κέρδισε στους 6 από τους πρώτους 7 αγώνες της σεζόν και βαθμολογήθηκε σε όλα τα υπόλοιπα Grand Prix, με εξαίρεση αυτό του Βελγίου. Έτσι, κατάφερε να γίνει ο δέκατος διαφορετικός Βρετανός πρωταθλητής στην F1. Για την ιστορία, νικητής αναδείχθηκε ο Μαρκ Ουέμπερ και στο βάθρο μαζί του ήταν οι Ρόμπερτ Κουμπίτσα και Λιούις Χάμιλτον.

Σαν σήμερα, επίσης το 2009, ο Κέισι Στόνερ αντιστάθηκε στην πίεση του Βαλεντίνο Ρόσι και κέρδισε το Grand Prix Αυστραλίας για το MotoGP. Ο «Γιατρός» εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη του Χόρχε Λορένθο και επέκτεινε το προβάδισμά του στη βαθμολογία. Τρίτος τερμάτισε ο Ντάνι Πεντρόσα.

Σαν σήμερα το 2015, ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε το Grand Prix Αυστραλίας στην πίστα του Φίλιπ Άιλαντ, δίνοντας σκληρή μάχη με τους Χόρχε Λορένθο και Αντρέα Ιανόνε. Στη γραμμή του τερματισμού, η μεταξύ τους διαφορά ήταν μόλις εννέα δέκατα του δευτερολέπτου. Με τη νίκη αυτή, ο Μάρκεθ έφτασε τις 50 στο MotoGP.

Σαν σήμερα το 2020, πραγματοποιήθηκε μια τρομερή μονομαχία στην πίστα της Αραγκόν για το MotoGP. Πρωταγωνιστές ήταν οι Άλεξ Ρινς και Άλεξ Μάρκεθ, με τον αναβάτη της Suzuki να υπερτερεί και να ανεβαίνει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Τρίτος ήταν ο Ζοάν Μιρ, ο οποίος πήρε ακόμη ένα υπερπολύτιμο αποτέλεσμα στο κυνήγι του τίτλου εκείνης της σεζόν.

Φωτογραφίες: crystalracing/X