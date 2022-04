Έντονος προβληματισμός επικρατεί στο στρατόπεδο της αυστριακής ομάδας, μετά από ένα ακόμη κακό αποτέλεσμα στην αρχή της σεζόν.

Μόλις τρεις αγώνες έχουν διεξαχθεί στο πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2022, όμως ο Μαξ Φερστάπεν μετρά μόλις μία νίκη και δύο εγκαταλείψεις. Η δεύτερη αστοχία ήρθε στον αγώνα της Αυστραλίας, με τον Ολλανδό να αναγκάζεται να σταματήσει την RB18 στη στροφή δύο. Η ατυχία του αυτή, έδωσε την ευκαιρία στον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari με τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν, να αποκτήσει ένα μεγάλο προβάδισμα στη βαθμολογία.

Λίγο πριν σταματήσει το μονοθέσιό του, ο Φερστάπεν ανέφερε πως μύριζε κάτι περίεργο και δεν αποκλείεται η αστοχία να συνδέεται με αυτή στο Μπαχρέιν. Για τη δεύτερη εγκατάλειψη σε τρεις αγώνες στο 2022, ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα:

«Όλα είναι προς ώρας εικασίες. Ο Μαξ μύρισε καύσιμο, όμως πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως τι προκάλεσε την αστοχία. Είναι σίγουρα πολύ εκνευριστικό για τον Μαξ. Δεν θα γνωρίζουμε το τι ακριβώς συνέβη όμως με το μονοθέσιο μέχρι να επιστρέψει στο εργοστάσιο», ήταν τα λόγια του Βρετανού.

Επιπλέον ο Χόρνερ αναφέρθηκε και στην έλλειψη ρυθμού της RB18 στην Αυστραλία: «Είχαμε έναν κακό αγώνα. Ήμασταν πιο αργοί από τη Ferrari και τον Σαρλ, οπότε πρέπει να τους συγχαρώ για τη νίκη. Έχουν ένα φοβερό μονοθέσιο, λιγότερα προβλήματα με τα ελαστικά και τη φθορά τους. Πιστεύαμε πως ήμασταν πιο κοντά τους. Είχαν λιγότερα προβλήματα από όλους στην Αυστραλία. Εμείς είχαμε πολλή φθορά και άλλα ζητήματα με το μονοθέσιο. Ευτυχώς ο Τσέκο (Πέρεζ) πήρε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με τη 2η θέση».

Μετά από τη δεύτερη εγκατάλειψή του, ο Φερστάπεν ήταν πολύ απογοητευμένος και παράλληλα εκνευρισμένος, κάτι το οποίο δεν έκρυψε. Το πρωτάθλημα έχει ακόμη 19 αγώνες ώστε να ολοκληρωθεί, όμως βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας.

