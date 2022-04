Μετά την απογοητευτική πρεμιέρα στο Μπαχρέιν, ο Μαξ Φερστάπεν εγκατέλειψε και στον 39ο γύρο του Grand Prix της Μελβούρνης!

Ο Μαξ Φερστάπεν εγκατέλειψε στον 39ο γύρο του Grand Prix της Μελβούρνης. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ξεκίνησε πολύ άσχημα τη σεζόν με την εγκατάλειψη στο Μπαχρέιν (η Red Bull είδε και τα δύο μονοθέσιά της να βγαίνουν off). Στην Σαουδική Αραβία ήρθε η νίκη και τώρα, στην Αυστραλία ο κινητήρας του μονοθεσίου της Red Bull... έσβησε, προβληματίζοντας όσον αφορά στην αξιοπιστία του.

Το video με την εγκατάλειψη του Ολλανδού παγκόσμιου πρωταθλητή:,

Copyright © by @F1 #maxverstappen #ausgp #australiangp @Max33Verstappen have a Retired about a engine fail pic.twitter.com/bEomOoAPyW