Η διαμάχη για τους κινητήρες νέας γενιάς της Formula 1 φαίνεται πως έλαβε τέλος, με την FIA να τροποποιεί τους κανονισμούς, όχι όμως από το ξεκίνημα της σεζόν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου οι κατασκευαστές κινητήρων της Formula 1 βρίσκονται σε ανοιχτή διαμάχη. Ο λόγος είναι ο κινητήρας της Mercedes-AMG και το «παράθυρο» στους κανονισμούς που έχει βρει το εργοστάσιο του Μπρίξουορθ και έχει να κάνει με το λόγο συμπίεσης.

Μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η δράση στο Grand Prix Ισπανίας, το ζήτημα φαίνεται πως λύθηκε, τουλάχιστον για το 2026.

Τι αλλάζει στον έλεγχο κινητήρων από τον Ιούνιο

Ο λόγος συμπίεσης των V6 κινητήρων, που καθορίζει πόσο συμπιέζεται το μείγμα αέρα και καυσίμου μέσα στους κυλίνδρους, έχει οριστεί στους νέους κανονισμούς στο 16:1, ώστε να μειωθεί η πολυπλοκότητα και να διευκολυνθεί η είσοδος νέων κατασκευαστών όπως η Audi.

Οι Audi, Honda και Ferrari πίεσαν τη FIA να παρέμβει άμεσα πριν την έναρξη της σεζόν, παρότι η νομιμότητα της μονάδας ισχύος της Mercedes δεν αμφισβητήθηκε επισήμως. Μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, FIA, F1 και ομάδες ψήφισαν ομόφωνα την αλλαγή των κανονισμών.

Η συμφωνία προβλέπει:

έως 31 Μαΐου 2026: μέτρηση συμπίεσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

από 1 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026: μέτρηση τόσο σε ψυχρές όσο και σε θερμές συνθήκες

από το 2027 και μετά: έλεγχος αποκλειστικά σε θερμοκρασία λειτουργίας 130°C.

Η αλλαγή επικυρώθηκε επίσης από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA, καθιστώντας την επίσημο μέρος των τεχνικών κανονισμών.

Η ανακοίνωση της FIA

Σε ανακοίνωσή της η παγκόσμια ομοσπονδία αναφέρθηκε στη συμφωνία των ομάδων.

«Καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα του λόγου συμπίεσης. Η FIA εργάστηκε για έναν συμβιβασμό που προβλέπει έλεγχο τόσο σε θερμές όσο και σε ψυχρές συνθήκες από την 1η Ιουνίου 2026 και αποκλειστικά σε συνθήκες λειτουργίας από το 2027».

Παράλληλα, οι κανονισμοί πλέον απαγορεύουν ρητά οποιοδήποτε σύστημα ή μηχανισμό που αυξάνει τη συμπίεση πάνω από το επιτρεπτό όριο κατά τη λειτουργία του κινητήρα.

Παρά τη συμφωνία, η FIA επιβεβαίωσε πως η τεχνική αξιολόγηση των νέων κινητήρων συνεχίζεται, ιδιαίτερα γύρω από τη διαχείριση ενέργειας. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν από τις χειμερινές δοκιμές σε Βαρκελώνη και Μπαχρέιν.