Ο Λεκλέρ πήρε μια πολύ σημαντική νίκη με τη Ferrari στη Μελβούρνη και αρχίζει να ξεφεύγει στη βαθμολογία.

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο πρωταγωνιστής και ο μεγάλος κερδισμένος του GP Αυστραλίας. Ο οδηγός της Ferrari ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα στη Μελβούρνη και χωρίς να απειληθεί πήρε τη 2η φετινή του νίκη, ενώ είδε τον Μαξ Φερστάπεν, το μεγάλο του αντίπαλο στο πρωτάθλημα να εγκαταλείπει λόγω βλάβης. Ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε τη 2η θέση και ο Τζορτζ Ράσελ συμπλήρωσε το βάθρο των νικητών.

CHARLES LECLERC WINS THE AUSTRALIAN GRAND PRIX! 🏆



He takes home his first-ever Grand Slam victory - pole, win and fastest lap!!! 🤩#AusGP #F1 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/3uSxV281VL