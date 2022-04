Η νέα χάραξη αλλάζει τα δεδομένα και τις πιθανές επιλογές των ομάδων στη σκακιέρα της στρατηγικής.

Μετά τις επεισοδιακές και συναρπαστικές κατατακτήριες δοκιμές στο Άλμπερτ Παρκ, η προσοχή στρέφεται πλέον στον αγώνα. Και η 58 γύρων μάχη στους δρόμους της Μελβούρνης θα αποτελέσει μία πραγματική σκακιέρα αφού η στρατηγική αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Για πρώτη φορά φέτος, η Pirelli έχει φέρει το πιο μαλακό ελαστικό της αφού οι επιλογές για τον αγώνα της Αυστραλίας είναι οι εξής: Η P Zero λευκή/σκληρή είναι η γόμα C2 η P Zero κίτρινη/μέση είναι η γόμα C3 και αντί για τη C4, η πιο μαλακή γόμα της γκάμας η C5 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή. Είναι η πρώτη φορά χρησιμοποιείται φέτος το πιο μαλακό ελαστικό στη γκάμα της μάρκας αλλά όπως μπορείτε να δείτε στις πιθανές στρατηγικές για τον αγώνα της Κυριακής, λογικά δεν θα τη δούμε να χρησιμοποιείται.

Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις της Pirelli, η ταχύτερη στρατηγική είναι αυτή της μίας αλλαγής ελαστικών. Εκκινώντας με τη μέση γόμα και βάζοντας τη σκληρή ανάμεσα στο γύρο 17 και τον γύρο 27, για να αξιοποιηθεί μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας.





Ως εναλλακτικές επιλογές έχει δύο με ισάριθμα pit stop. Και στις δύο περιπτώσεις, με εκκίνηση με τη μέση, αλλαγή στη σκληρή ανάμεσα στον γύρο 12 και τον γύρο 17 κι έπειτα νέα αλλαγή – είτε για μέση, είτε για σκληρή γόμα.

Ας δούμε και τα διαθέσιμα σετ για κάθε οδηγό, μετά το πέρας των δύο πρώτων ημερών δράσης στο Άλμπερτ Παρκ. Ενώ λίγο πολύ έχουν αρκετά σετ μαλακής γόμας που μάλλον θα μείνουν στις… αποθήκες, βλέπουμε διαφοροποιήσεις ανάμεσα στη φαρέτρα των Ferrari κι εκείνη των Red Bull. Οι «κόκκινοι» έχουν από ένα απάτητο σετ σκληρής γόμας και δύο μέσης ενώ οι «ταύροι» το ακριβώς αντίθετο.





Η αγωνιστική διαδρομή έχει δεχτεί εκτεταμένες αλλαγές, από το 1996 που φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα δεν είχε αλλάξει κάτι. Έχει νέα χάραξη και νέο ασφαλτοτάπητα. Έχουν γίνει εκτεταμένες αλλαγές σε επτά στροφές, δυο από αυτές καταργήθηκαν τελείως. Οπότε οι στροφές που απέμειναν είναι 14 και η πίστα έχει μήκος μικρότερο κατά 28 μέτρα. Η πιο σημαντική τροποποίηση είναι αυτή του chicane που σχημάτιζαν οι στροφές 9 και 10: Τώρα πια είναι μια παρατεταμένη γρήγορη καμπή. Στις στροφές 1 και 3 έχει γίνει διαπλάτυνση στο εσωτερικό τους όπως και στη στροφή 6 η οποία τώρα είναι σημαντικά πιο γρήγορη. Στην άλλοτε στροφή 13 που τώρα είναι η 11 έχει γίνει πιο έντονη η αλλαγή πορείας. Η προτελευταία στροφή (πλέον στροφή 13) έχει διαπλατυνθεί ενώ έχει αλλάξει και η κλίση του οδοστρώματος, έτσι είναι εφικτό να ακολουθήσει κανείς διαφορετικές γραμμές.

Καθώς στο Άλμπερτ Παρκ δεν υπάρχει μόνιμη πίστα, αλλά χρησιμοποιούνται οι δρόμοι του πάρκου, υπήρχαν ανομοιομορφίες αλλά η νέα άσφαλτος τις έχει μειώσει. Το νέο οδόστρωμα προσφέρει χαμηλή πρόσφυση και είναι αναμενόμενο η τραχύτητα της ασφάλτου να προκαλεί φθορά κοντά στο μέσο όρο. Η ελκτική πρόσφυση είναι σημαντική για να έχεις μια καλή έξοδο από τις στροφές προς τις κοντές ευθείες. Το φρενάρισμα και τα πλευρικά φορτία είναι σε μέσο επίπεδο όπως και η συνολική καταπόνηση των ελαστικών.





Το Grand Prix Αυστραλίας είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 10 Απριλίου στις 08:00 ώρα Ελλάδος. Ακολουθήστε όλη τη δράση του τρίτου αγώνα του 2022 για το πρωτάθλημα της Formula 1 στο LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 07:30.

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool

Γραφήματα: Pirelli