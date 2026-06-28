Σαν Σήμερα: Η αντεπίθεση της Ferrari στη McLaren (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Δύο σπουδαίοι οδηγοί κατέκτησαν νίκες σαν σήμερα στη Formula 1, με την μία εξ’ αυτών να έχει τεράστια σημασία για τη Scuderia Ferrari. Για τους Ιταλούς ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου ο Μίκαελ Σουμάχερ. Στον κόσμο του MotoGP θα παραμείνουμε επί ολλανδικού εδάφους για τρεις συναρπαστικούς αγώνες στο Άσεν.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 28/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1964, ελάχιστες μέρες μετά την ατυχία του στο Βέλγιο, ο Νταν Γκέρνι πήρε πρώτος την καρό σημαία στην πίστα της Ρουέν στη Γαλλία. Αυτός ήταν ο πρώτος θρίαμβος για την ιστορική ομάδα της Brabham στην F1. Δεύτερος ήταν ο Γκρέιαμ Χιλ, ενώ ο Τζακ Μπράμπαμ έκλεισε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 1998, η Ferrari έκανε το 1-2 στο GP Γαλλίας. Αυτό ήταν το πρώτο της 1-2 μετά το Grand Prix Ισπανίας του 1990, με τον Μίκαελ Σουμάχερ να ξεπερνά άνετα τον Έντι Ιρβάιν. Ο Γερμανός ξεπέρασε τον poleman, Μίκα Χάκινεν στην εκκίνηση και έκτοτε εξαφανίστηκε στον ορίζοντα. Εν τέλει ο οδηγός της McLaren τερμάτισε στην 3η θέση της κατάταξης.

Σαν σήμερα το 2003, ο Σέτε Ζιμπερνάου κατέκτησε την τρίτη του νίκη στη σεζόν του MotoGP κάνοντας μια επιβλητική εμφάνιση στο Άσεν, για το GP Ολλανδίας. Ο Μαξ Μπιάτζι πάλεψε μέχρι τέλους απέναντι στον Ζιμπερνάου, όμως έμεινε δεύτερος. Τρίτος ήταν ο Βαλεντίνο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2008, ο πρωταθλητής, Κέισι Στόνερ, εκκίνησε από την pole position στο GP Ολλανδίας και κυριάρχησε απόλυτα για την τρίτη του νίκη στη σεζόν. Το έργο του Αυστραλού έγινε ευκολότερο έπειτα από πτώση που είχε ο Βαλεντίνο Ρόσι στον πρώτο γύρο.

Σαν σήμερα το 2014, ο Μαρκ Μάρκεθ έγινε ο πρώτος αναβάτης μετά τον Τζάκομο Αγκοστίνι το 1971 που κέρδισε στους πρώτους 8 αγώνες της σεζόν για την μεγάλη κατηγορία μοτοσικλετών. Η επίδοση αυτή σημειώθηκε στο Άσεον της Ολλανδίας, με την εκκίνηση του Grand Prix να αναβάλλεται προσωρινά λόγω βροχής. Το ξεκίνημα του αγώνα βρήκε τους αναβάτες αντιμέτωπους με μεικτές συνθήκες πίστας. Ο Μάρκεθ προσαρμόστηκε καλύτερα από όλους και πήρε πρώτος την καρό σημαία. Δεύτερος τερμάτισε ο Ντάνι Πεντρόσα, ενώ τρίτος ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό.

Φωτογραφίες: Cladounnet/Χ