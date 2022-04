Η Ferrari και ο Λεκλέρ ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στις κατατακτήριες δοκιμές της Αυστραλίας με τον Μονεγάσκο να κερδίζει πειστικά τον Φερστάπεν.

Σε μια επεισοδιακή περίοδο κατατακτήριων δοκιμών για το Grand Prix Αυστραλίας, στην πίστα του Αλμπερτ Παρκ στη Μελβούρνη, που διακόπηκε δύο φορές με κόκκινη σημαία, ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari πήρε την pole position με διαφορά σχεδόν 3 δεκάτων του δευτερολέπτου και θα εκκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από την πρώτη θέση. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε την 3η θέση και ο Λάντο Νόρις της McLaren επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις παίρνοντας την 4η θέση.

Q1

Οι οδηγοί άρχισαν να βγαίνουν στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες, με τους μηχανικούς της Aston Μartin να δίνουν μάχη με το χρόνο για να προλάβουν να ετοιμάσουν τα μονοθέσια των Φέτελ και Στρολ, μετά τα ατυχήματα που είχαν αμφότεροι στο FP3. Οι Ferrari και Red Bull ήταν και πάλι πρωταγωνιστές, με τους τέσσερις οδηγούς τους να καταλαμβάνουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις στον πίνακα των χρόνων.

Το ενδιαφέρον όμως στο Q1 βρίσκεται πολύ πιο πίσω στην κατάταξη, δηλαδή στις 5 τελευταίες θέσεις, που οδηγούσαν στον αποκλεισμό από τη συνέχεια. Στα τελευταία λεπτά ο Λανς Στρολ έκανε την εμφάνισή του στην πίστα, αλλά η παραμονή του ήταν πολύ σύντομη. Λίγο αργότερα ο Καναδός της Aston Martin δεν πρόσεξε τον Λατίφι που τον περνούσε και έπσε πάνω του, στέλνοντας τον άλλο Καναδό με ταχύτητα στον προστατευτικό τοίχο. Η Williams του Λατίφι διαλύθηκε και οι κατατακτήριες δοκιμές διακόπηκαν με κόκκινη σημαία δύο λεπτά πριν από το τέλος του Q1.

🚩 RED FLAG 🚩



Latifi and Stroll collide in the first sector and both are out of qualifying#AusGP #F1 pic.twitter.com/lhb5OHUKM7 April 9, 2022

Ύστερα από μια αρκετά μεγάλη διακοπή, για να απομακρυνθεί το μονοθέσιο και να καθαριστεί η πίστα, η διαδικασία ξαναξεκίνησε. Το γεγονός ότι έμεναν μόνο 2 λεπτά σήμαινε ότι οι οδηγοί θα είχαν μόνο μία ευκαιρία να βελτιώσουν το χρόνο τους και να περάσουν στο Q2. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ ήταν ένας από αυτούς, καθώς οι μηχανικοί της Aston Martin πρόλαβαν στη διάρκεια της διακοπής να επισκευάσουν το μονοθέσιό του. Στη φρενίτιδα που ακολούθησε προέκυψαν οι οδηγοί που ακολούθησαν τους Στρολ και Λατίφι εκτός συνέχειας, και αυτοί ήταν οι Άλεξ Άλμπον, Κέβιν Μάγκνουσεν και Σεμπάστιαν Φέτελ.

Q2

Το δεύτερο μέρος των κατατακτήριων στη Μελβούρνη ξεκίνησε με ολιγόλεπτη καθυστέρηση καθώς η Williams του Άλμπον σταμάτησε μέσα στην πίστα και έπρεπε να απομακρυνθεί. Όταν τελικά άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pit lane, οι οδηγοί άρχισαν σταδιακά να βγαίνουν στην πίστα για να διεκδικήσουν τη θέση τους στην τελική 10άδα.

Let's do it all again, shall we? 15 becomes 10, as we head out for the second part of qualifying✌️#AusGP #F1 pic.twitter.com/3TqH0PNi8A April 9, 2022

Με τον Φερστάπεν να καταλαμβάνει από νωρίς στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, ο Φερνάντο Αλόνσο έκανε την έκπληξη, ανεβαίνοντας στη 2η θέση. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν επίσης πολύ γρήγορος και λίγο αργότερα πήρε εκείνος την πρώτη θέση. Το ενδιαφέρον όμως και πάλι στράφηκε στις 5 τελευταίες θέσεις και ήταν αρκετά μεγάλο γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο μία ή και οι δύο Mercedes να μην καταφέρουν να περάσουν στο Q3.

Τελικά οι Χάμιλτον και Ράσελ κατάφεραν να περάσουν στη 10άδα, όπως και οι δύο οδηγοί των McLaren και Alpine. Εκτός συνέχειας έμειναν οι Πέρ Γκασλί, Βάλτερι Μπότας, για τον οποίο έσπασε ένα σερί 104 συνεχών εμφανίσεων στο Q3, Γιούκι Τσουνόντα, Γκουάνγιου Ζου και Μικ Σουμάχερ.

Q3

Καθώς το απόγευμα στη Μελβούρνη προχωρούσε και ο ήλιος έπεφτε χαμηλά στον ορίζοντα, το τελευταίο και αποφασιστικό μέρος των κατατακτήριων δοκιμών ξεκίνησε με 10 οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα για να διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή θέση στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής. Η εξέλιξη ήταν συναρπαστική από το ξεκίνημα, με τον Σέρχιο Πέρεζ να είναι ταχύτερος στην πρώτη προσπάθεια, μόλις 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου μπροστά από τον Φερστάπεν, που έκανε ένα λάθος στην τελευταία στροφή και έχασε λίγο χρόνο. Λίγο αργότερα ο Λεκλέρ κινήθηκε ταχύτερα και από τους δύο και πέρασε πρώτος, προτού η διαδικασία διακοπεί προσωρινά..

Ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν σε έναν επιβλητικό γύρο, που θα τον έφερνε πολύ ψηλά, αλλά αντιμετώπισε ένα μηχανικό πρόβλημα λίγο προτού τον ολοκληρώσει και το μονοθέσιο της Alpine βρέθηκε στις μπαριέρες. Οι αγωνοδίκες έβγαλαν αμέσως την κόκκινη σημαία και όλοι γύρισαν στα γκαράζ τους μέχρι να καθαριστεί η πίστα, με σχεδόν 7 λεπτά να απομένουν στο ρολόι.

Alonso is out of the car and appears to be okay 👍



He had just set the fastest middle sector of all, but his crash pauses the clock with seven minutes to go #AusGP #F1 pic.twitter.com/PcmbC3dOgG — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

Όταν η διαδικασία ξαναξεκίνησε, οι οδηγοί βγήκαν για τη δεύτερη προσπάθειά τους, εκτός από τον Σάινθ για τον οποίο ήταν η πρώτη αφού δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το γύρο του πριν από τη διακοπή. Πρώτες στην πίστα βγήκαν οι δύο Mercedes των Χάμιλτον και Ράσελ, με τον Πέρεζ να τους ακολουθεί. Στη συνέχεια βγήκαν και οι δύό Ferrari και ο Φερστάπεν.

Η στρατηγική του Λεκλέρ ήταν να κάνει δύο γύρους προετοιμασίας πριν από τη γρήγορη προσπάθειά του, ωστόσο ο Πέρεζ δεν κατάφερε να τον περάσει και έμεινε πίσω του. Ο Φερστέπεν όμως κατάφερε να ανέβει προσωρινά στην κορυφή. Εκεί όμως έμεινε πολύ λίγο, καθώς ο Λεκλέρ έκανε έναν εντυπωσιακό γύρο και εξασφάλισε την pole position. Ο Κάρλος Σάινθ έκανε ένα λάθος στο γύρο του και έμεινε πολύ πίσω, στην 9η θέση. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν 3ος και ο Λάντο Νόρος πήρε μια σπουδαία 4η θέση. Ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Ράσελ, Ρικάρντο, Οκόν, Σάινθ και Αλονσο που δεν έγραψε χρόνο.

O αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί ώρα Ελλάδας και την εξέλιξή του μπορείτε να την παρακολουθήσετε όπως πάντα μέσα από το LIVE του Gazzetta.

Αποτελέσματα