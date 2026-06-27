Μπορεί να πέρασε από κίτρινες σημαίες στις τελευταίες στροφές του Q3, όμως ο Τζορτζ Ράσελ διατήρησε την pole position sto Ρεδ Βθλλ Ρινγ.

Το φινάλε του Q3 στην Αυστρία δημιούργησε ένα σκηνικό σύγχυσης και άφησε πολλούς με την απορία: Πώς κατάφερε ο Τζορτζ Ράσελ να κρατήσει την pole position, τη στιγμή που πέρασε από το σημείο όπου ο Μαξ Φερστάπεν είχε «καρφωθεί» στις μπαριέρες, βελτιώνοντας μάλιστα τον χρόνο του;

Το σκηνικό προκάλεσε προσωρινό «βραχυκύκλωμα», στερώντας από τη Ferrari το «1-2», με τη σύγχυση να χτυπάει ακόμα και το γκαράζ της Mercedes, αφού ο Κίμι Αντονέλι έπεσε θύμα λανθασμένης εκτίμησης των φωτεινών ενδείξεων.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Το χρονικό της περιπέτειας του Ράσελ

Όταν η Red Bull του Φερστάπεν ακινητοποιήθηκε στην έξοδο των Στροφών 9/10, οι βοηθοί πίστας έβγαλαν αρχικά μονή κίτρινη σημαία. Φτάνοντας στο σημείο, ο Ράσελ αντέδρασε υποδειγματικά: σήκωσε το πόδι του από το γκάζι (σ.σ. έκανε το λεγόμενο "lift") για περίπου 100 μέτρα και κατέβασε δύο ταχύτητες. Υπό καθεστώς μονής κίτρινης σημαίας οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να αφήσουν το πόδι από το γκάζι, ενώ στη διπλή κίτρινη σημαία ο γύρος τους ακυρώνεται αυτόματα.

Παρά τη σημαντική απώλεια χρόνου στον τελευταίο τομέα της πίστας, ο Βρετανός είχε κάνει έναν τόσο «διαστημικό» γύρο στα δύο πρώτα κομμάτια (κερδίζοντας 3 δέκατα του δευτερολέπτου), που κατάφερε να «γράψει» την pole position.

Αμέσως μετά το τέλος του Q3 κι ενώ ο Ράσελ έβγαινε από το μονοθέσιό του οι αγωνοδίκες εξέτασαν αμέσως το συμβάν. Στη Formula 1 είναι ασυνήθιστο να βελτιώνει κανείς τον χρόνο του υπό το καθεστώς κίτρινης σημαίας. Το μήνυμα «no further action» βγήκε σχεδόν αστραπιαία και επικύρωσε την pole του Ράσελ. Τα δεδομένα τηλεμετρίας απέδειξαν ότι ο οδηγός της Mercedes συμμορφώθηκε απόλυτα με τους κανονισμούς μονής κίτρινης σημαίας.

"Big lift on the entry of that corner"



Watch and listen in to the final sector of George Russell's Austria Pole lap 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/ipmgSvIEFF June 27, 2026

Πώς ο Αντονέλι «την πάτησε» από τον ήλιο

Το θύμα αυτής της ιστορίας ήταν ο έτερος οδηγός της Mercedes, Κίμι Αντονέλι. Ο νεαρός Ιταλός εγκατέλειψε εντελώς την τελευταία του προσπάθεια, καθώς λόγω του ήλιου που επηρέαζε την ορατότητά του νόμιζε ότι έβλεπε διπλές κίτρινες σημαίες στην πίστα, κάτι που σημαίνει αυτόματη ακύρωση του γύρου.

Στον διάλογο που είχε με τον μηχανικό του, Πίτερ Μπόνινγκτον (Bono), επικράτησε ένας μικρός «πονοκέφαλος». Ο Ιταλός ανέφερε πως είδε ένδειξη διπλής κίτρινης σημαίας στο τιμόνι του, ενώ η ένδειξη που είχε η Mercedes ήταν για μονή κίτρινη σημαία.

Τελικά, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Αντονέλι, το λάθος ήταν δικό του. Έχοντας τον ήλιο «κόντρα» στα μάτια του στην προσέγγιση της στροφής 9, κοίταξε τον κριτή και μέσα στην ένταση της στιγμής νόμισε ότι είδε δύο σημαίες να κυματίζουν αντί για μία.

Δείτε την πρώτη εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βαρκελώνης.