Μεγάλο φόρτο εργασίας είχαν οι αγωνοδίκες του GP Αυστραλίας μετά τις κατατακτήριες δοκιμές στο Άλμπερτ Παρκ.

Η μάχη της pole position στο πλαίσιο του Grand Prix της Αυστραλίας ήταν εντυπωσιακή, με τον Σαρλ Λεκλέρ να επικρατεί του Μαξ Φερστάπεν στο τέλος του Q3. Έτσι θα εκκινήσει για δεύτερη φορά φέτος από θέση ισχύος. Οι κατατακτήριες δοκιμές ήταν αρκετά επεισοδιακές, μιας και δύο κόκκινες σημαίες διέκοψαν την κανονική δράση. Μετά το τέλος τους όμως, οι αγωνοδίκες είχαν αρκετά συμβάντα να εξετάσουν και οι ποινές δεν έλειψαν!

Ο Άλεξ Άλμπον της Williams αποκλείστηκε από τις κατατακτήριες δοκιμές, καθώς το μονοθέσιό του δεν είχε την απαραίτητη ποσότητα καυσίμου στο ντεπόζιτο για τον τεχνικό έλεγχο. Η παράβαση αυτή είναι των τεχνικών κανονισμών και οι ποινές που αποδίδουν οι αγωνοδίκες είναι τετελεσμένες. Ο Ταϊλανδός αποκλείστηκε από τα τελικά αποτελέσματα και θα εκκινήσει το Grand Prix Αυστραλίας από την τελευταία θέση.

Όπως ανέφερε ο τεχνικός επιμελητής της FIA, Τζο Μπάουερ, η παγκόσμια ομοσπονδία κατάφερε να συλλέξει μόλις 330 ml από το ντεπόζιτο της Williams FW42. Η ομάδα είχε ενημερώσει τον Άλμπον να σταματήσει στην πίστα λόγω προβλήματος.

Alex Albon just stopped in front of us after Q1 pic.twitter.com/CJyPxd2X3r