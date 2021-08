Εκτός τελικής κατάταξης ο Φέτελ, χάνει τη δεύτερη θέση

Μία παρατυπία σχετικά με την ποσότητα καυσίμου μετά το τέλος του αγώνα στερεί από τον Γερμανό την παρουσία στο βάθρο

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ αποκλείστηκε από το Grand Prix Ουγγαρίας, καθώς μετά το τέλος του αγώνα δεν υπήρχε επαρκής ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ της Aston Martin. Έτσι ο Γερμανός έχασε το δεύτερο φετινό του βάθρο, παρά την εντυπωσιακή του προσπάθεια εντός πίστας.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε το χάος του πρώτου γύρου, η Aston Martin Racing εύστοχα τον φώναξε για αλλαγή ελαστικών στον γύρο σχηματισμού και μετά, καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ακολουθούσε και ενίοτε παρενοχλούσε τον τελικό νικητή Έστεμπαν Όκον.

Ωστόσο, μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Φέτελ πάρκαρε την AMR21 στην άκρη του δρόμου στη στροφή 12. Ο λόγος δεν ήταν προφανής εκείνη τη στιγμή αλλά σύντομα έγινε γνωστός. Στον τεχνικό έλεγχο που έπεται του αγώνα, κάθε μονοθέσιο πρέπει να έχει ένα λίτρο καυσίμου ώστε να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Ο τεχνικός έφορος της FIA, Τζο Μπάουερ, συνέλεξε μόλις 0.3lt και ενημέρωσε τους αγωνοδίκες για την παραβίαση του άρθρου 6.6.2 των φετινών τεχνικών κανονισμών. Οι μηχανικοί της βρετανικής ομάδας προσπάθησαν υπό την επίβλεψη της FIA, να… ξεζουμίσουν το ρεζερβουάρ του μονοθεσίου του Φέτελ, δίχως όμως αποτέλεσμα.



BREAKING: Sebastian Vettel has been disqualified from the #HungarianGP, losing his second place



Stewards were unable to take the required amount of fuel for sampling following the race pic.twitter.com/Cbts8m9R0f