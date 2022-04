Οι δύο Καναδοί οδηγοί προκάλεσαν διακοπή των κατατακτήριων δοκιμών και αρνητικά σχόλια μετά τη σύγκρουσή τους στο Q1.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας είχαν δύο κόκκινες σημαίες λόγω ατυχημάτων, με την πρώτη να αφορά ένα αρκετά περίεργο συμβάν με (αρνητικούς) πρωταγωνιστές τους Λανς Στρολ και Νίκολα Λατίφι.

Δύο οδηγούς που έχουν πολλάκις δεχθεί κριτική για την οδήγηση τους. Θεωρούμε πως αμφότεροι δεν υπάγονται στην κατηγορία του «οδηγού-χορηγού» που στο παρελθόν αφορούσε οδηγούς που δεν είχαν καμία θέση στο σπορ αλλά δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει το γεγονός πως τα χρήματά τους, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για να βρίσκονται στο κόκπιτ αντί οδηγών όπως ο Νίκο Χούλκενμπεργκ ή ο πρωταθλητής της Formula 2, Όσκαρ Πιάστρι.

Στο Q1 λοιπόν έδωσαν τροφή για σχόλια. Ας δούμε πρώτα τι ακριβώς συνέβη στη στροφή 6 του Άλμπερτ Παρκ. Ο Λατίφι δεν ήταν σε γρήγορο γύρο και ο μηχανικός του τον ενημέρωσε για μονοθέσια που τον προσέγγιζαν. Έκανε στην άκρη και άφησε τον Στρολ να τον περάσει. Όμως ούτε ο συμπατριώτης του ήταν σε γρήγορο γύρο κι όταν το αντιλήφθηκε ο Λατίφι, πήγε να τον περάσει για να συνεχίσει το πρόγραμμά του και την προσπάθεια να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Κάπου εκεί, ο Στρολ αποφασίζει να παραμερίσει γιατί ερχόταν και τρίτο μονοθέσιο, η Alfa Romeo του Ζου Γκουάνγιου. Κινείται λοιπόν προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα την αναπόφευκτη σύγκρουση της Aston Martin AMR22 με την Williams FW44.

Τα δύο μονοθέσια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, οι δύο οδηγοί έριχναν ο ένας την ευθύνη στον άλλο και οι προσπάθειές τους στις κατατακτήριες ολοκληρώθηκαν άδοξα.

Οι αγωνοδίκες του Grand Prix Αυστραλίας εξέτασαν το συμβάν και επέβαλλαν ποινή 3 θέσεων στον Στρολ.

Both Stroll and Latifi are out of the car and okay



Just over two minutes remain on the paused Q1 clock ⏳#AusGP #F1 pic.twitter.com/PvyZJ7ehe6