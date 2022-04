Ο νεαρός Γερμανός αποκαλύπτει γιατί δεν βγήκε αμέσως από το μονοθέσιό του μετά τη σύγκρουση με τις μπαριέρες στην Τζέντα.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας έμελλε να είναι ιδιαίτερα επεισοδιακές και ανατρεπτικές. Ο οδηγός της Haas, Μικ Σουμάχερ, είχε ένα τρομακτικό ατύχημα κατά τη διάρκεια του Q2, όταν προσέκρουσε με δύναμη στον προστατευτικό τοίχο. Στη σύγκρουση αυτή δέχθηκε δυνάμεις της τάξης των 33G. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στη VF-22 ήταν τεράστιες και ο λογαριασμός προκάλεσε πονοκέφαλο στην αμερικανική ομάδα.

Μετά τη σύγκρουσή του με τον τοίχο, ο Γερμανός δεν βγήκε αμέσως από το μονοθέσιό του, με τις κάμερες να μην εστιάζουν πάνω του μέχρι να υπάρξουν νεότερα για την υγεία του. Από τη δύναμη που ασκήθηκε στο μονοθέσιο, η ενδοεπικοινωνία με την ομάδα είχε χαθεί, προκαλώντας περισσότερη ανησυχία.

Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying.



