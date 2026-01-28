Τι είναι το lane keeping assist που πιθανολογείται ότι μπλόκαρε το τιμόνι στο βανάκι των οπαδών του ΠΑΟΚ

Υπάρχει η πιθανότητα ένα σύστημα υποβοήθησης της οδήγησης να συνέβαλε στο τραγικό δυστύχημα;

Μετά το τραγικό δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ χθες στην Τιμισοάρα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά από τους 10 επιβαίνοντες, έχει ανοίξει ένας τεράστιος κύκλος πιθανοτήτων για το τι έφταιξε και ο οδηγός δεν άλλαξε την ευθεία πορεία του προς την αντίθετα ερχόμενη νταλίκα, παρότι είχε τόσο το χρόνο, όσο και το χώρο για κάτι τέτοιο.

Στις χιλιάδες διαφορετικές εξηγήσεις που μπορεί να δώσει κανείς, μία η οποία εκφράστηκε από έναν εκ των επιβαινόντων στο όχημα ο οποίος είναι καλά στη υγεία του και αναπαράχθηκε μέσω ιατρού, αφορά στην πιθανή παρεμβατικότητα του ηλεκτρονικού συστήματος lane keeping assist. Το σύστημα αυτό είναι μέρος μιας «ομπρέλας» συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, τα οποία μέσω καμερών και αισθητήρων «διαβάζουν» το δρόμο και ειδοποιούν ή παρεμβαίνουν όταν αντιλαμβάνονται ότι ο οδηγός δεν αντιδρά.

Πως λειτουργεί το lane keeping assist

Το συγκεκριμένο σύστημα όπως αφήνει να εννοηθεί και η ονομασία του, υποβοηθά τον οδηγό να διατηρήσει την πορεία του εντός της λωρίδας κυκλοφορίας του, υπό την προϋπόθεση ότι ο δρόμος έχει την απαραίτητη διαγράμμιση. Αν το σύστημα αντιληφθεί ότι το αυτοκίνητο παρεκκλίνει από τη λωρίδα στην οποία κινείται και δεν έχει ανάψει σχετικός δείκτης κατεύθυνσης, δηλαδή φλας, τότε ηχητικά, μέσω δόνησης στο τιμόνι ή μιας μικρής κίνησης του τιμονιού προς την αντίθετη από τη λάθος κατεύθυνση, ειδοποιεί τον οδηγό ότι παρεκκλίνει από τη λωρίδα κυκλοφορίας του. Αν ο οδηγός ανάψει το φλας τότε το σύστημα βγαίνει αυτόματα εκτός.

Η πιθανότητα το σύστημα αυτό να έχει λειτουργήσει με λάθος τρόπο ή πλημμελώς είναι από σπάνια έως απίθανη. Η πιθανότητα η παρέμβαση του συστήματος να άγχωσε ή να σάστισε τον οδηγό για εκατοστά του δευτερολέπτου, οδηγώντας τον σε μια λάθος κίνηση, λίγο πιο πιθανή. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο οδηγός του μοιραίου van είχε ανάψει φλας δεξιά για να επανέλθει στην πορεία του μετά την προσπέραση. Άρα, το σύστημα lane keeping assist δεν μπορεί να λειτούργησε. Επίσης, έβγαλε μετά φλας αριστερό για νέα προσπέραση, όταν πήρε κατεύθυνση πλέον προς την αντίθετα ερχόμενη νταλίκα. Και σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να λειτούργησαν άλλα συστήματα, όπως το Brake Assist, αλλά όχι το lane keeping assist.

Υπάρχει περίπτωση να φταίει το lane keeping assist?

Σε καμία περίπτωση το σύστημα δεν μπορεί να ασκήσει μεγάλη πίεση στο τιμόνι -πολύ δε περισσότερο να το «κλειδώσει». Ακόμα και χωρίς τη χρήση φλας, αν υποθέσουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα υπήρχε στο αυτοκίνητο, λειτούργησε, και παρενέβη στο τιμόνι, μια ελαφρά κίνηση από την πλευρά του οδηγού θα ήταν αρκετή για να το βγάλει εκτός λειτουργίας. Η αναφορά ενός εκ των τραυματιών σε δυσλειτουργία του lane keeping assist φυσικά και πρέπει να διερευνηθεί, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να έχει γίνει αντιληπτή μια δυσλειτουργία του συστήματος εκ μέρους του οδηγού και να έχει αναφερθεί ευθαρσώς και στους επιβαίνοντες.

Το βέβαιο είναι πως η ανείπωτη αυτή τραγωδία εγείρει πολλά ερωτηματικά, τα οποία αν προσπαθήσει να τα ερμηνεύσει κανείς παρακολουθώντας απλώς ένα video ή από διάφορες αναφορές, θα οδηγηθεί με απόλυτη βεβαιότητα σε λάθος συμπέρασμα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χιλιάδες παράγοντες μπορεί να έχουν συμβάλλει στο φρικιαστικό αυτό συμβάν. Ας αφήσουμε τους ειδικούς εμπειρογνώμονες να αποφανθούν και -πολύ περισσότερο- άτομα που δεν έχουν την παραμικρή γνώση της τεχνολογίας των αυτοκινήτων, των συνθηκών του ατυχήματος και φυσικά της κατάστασης των επιβαινόντων και κυρίως του οδηγού, ας μείνουν σιωπηλοί και ας αντιμετωπίσουν με σεβασμό το πένθος των ανθρώπων που έχασαν τους αγαπημένους τους. Ταυτόχρονα, ας δεσμευτούμε όλες και όλοι να συμβάλλουμε από εδώ και στο εξής ώστε να μην ζήσουμε άλλη τέτοια τραγωδία.