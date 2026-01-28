Σαν Σήμερα: H Prost Grand Prix έβαλε «λουκέτο» (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Πριν από μερικά χρόνια, ένας Ιάπωνας οδηγός έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 και μέχρι σήμερα θεωρείται ένας εκ των αγαπημένων που πέρασαν από το σπορ. Σήμερα θα μάθουμε για τον Τακούμα Σάτο, όπως επίσης και για την οικονομική κατάρρευση της Prost Grand Prix. Επιπλέον στο κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σαν σήμερα πραγματοποιήθηκε ένα Grand Prix Αργεντινής, ενώ υπήρξε πολιτική ένταση μεταξύ των ομάδων και της FIA. Η μέρα δεν γινόταν να μην περιλαμβάνει και ένα Ράλλυ Μόντε Κάρλο.

Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε Σαν Σήμερα, 28/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1915, γεννήθηκε ο Μπράιαν Σόου-Τέιλορ. Ο Βρετανός έτρεξε σε δύο Grand Prix της Formula 1 στην πατρίδα του, το 1950 και 1951. Στη δεύτερη εμφάνισή του ολοκλήρωσε τον αγώνα στην αξιόλογη 8η θέση, οδηγώντας ένα παλιό μονοθέσιο της ERA.

Σαν σήμερα το 1926, γεννήθηκε ο νικητής 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης για το 1958, Τζίμι Μπράιαν. Ο Αμερικανός ήταν ένας από τους πιο πετυχημένους οδηγούς στους αγώνες μονοθεσίων των ΗΠΑ μετρώντας 72 συμμετοχές, 23 νίκες και τρία πρωταθλήματα στο διάστημα 1952-1960. Δυστυχώς σκοτώθηκε τον Ιούνιο του 1960 σε έναν αγώνα μονοθεσίων στην πίστα Λάνγκχορν της Πενσιλβάνια, ανήμερα του Grand Prix Βελγίου της Formula 1, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι Άλαν Στέισι και Κρις Μπρίστοου.

Σαν σήμερα το 1973, έλαβε χώρα το «απίθανο» Grand Prix Αργεντινής της Formula 1, στο Μπουένος Άιρες. Ο Κλέι Ρεγκατζόνι της BRM εκκίνησε από την pole position και ηγήθηκε στο πρώτος σκέλος του αγώνα. Τα ελαστικά του «τελείωσαν» νωρίς και ο ρυθμός του έπεσε κατακόρυφα. Έτσι, η υπόθεση νίκη κρίθηκε από μια τετραπλή μονομαχία μεταξύ των δύο οδηγών της Tyrrell (Τζάκι Στιούαρτ, Φρανσουά Σεβέρ) και της Lotus (Έμερσον Φιτιπάλντι, Ρόνι Πέτερσον). Εν τέλει, ο Πέτερσον εγκατέλειψε με πρόβλημα στον κινητήρα και η νίκη κατέληξε στον Φιτιπάλντι. Μαζί του στο βάθρο ανέβηκαν οι Σεβέρ και Στιούαρτ.

Σαν σήμερα το 1977, ο Σάντρο Μουνάρι πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (WRC) και έγινε ο πρώτος οδηγός που το κατάφερε. Ο Ιταλός επικράτησε με την εμβληματική Lancia Stratos και άφησε πίσω του το Fiat 131 του πρώην νικητή, Ζαν-Κλοντ Αντρό.

Σαν σήμερα επίσης το 1977, γεννήθηκε ο πρώην οδηγός της F1 και βετεράνος του Indycar, Τακούμα Σάτο. Ο Ιάπωνας έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 2002 με την ομάδα της Jordan, παίρνοντας τους πρώτους του βαθμούς στο Grand Prix Ιαπωνίας. Την επόμενη χρονιά ανέλαβε καθήκοντα δοκιμαστή στη BAR-Honda και αντικατέστησε τον Ζακ Βιλνέβ στον αγώνα της πατρίδας του, όπου βαθμολογήθηκε ξανά. Το 2004 έτρεξε για όλη τη σεζόν, αλλά δεν ανέδειξε τόσο τη δυναμική του μονοθεσίου του όσο ο ομόσταυλος Τζένσον Μπάτον. Ωστόσο, έδειχνε συχνά την ταχύτητά του και πήρε ένα σπουδαίο βάθρο στο Grand Prix ΗΠΑ. Έγινε έτσι μόλις ο δεύτερος Ιάπωνας που το κατάφερνε. Από το 2005 ξεκίνησε η καθοδική του πορεία, κλείνοντας άδοξα την καριέρα του στις αρχές του 2008, όταν μπήκε λουκέτο στην ομάδα της Super Aguri. Από το 2010 μέχρι σήμερα, ο Σάτο έχει καθιερωθεί ως ένας πολύ αξιόπιστος οδηγός του Indycar, μετρώντας δύο νίκες στο θρυλικό Ινδιανάπολις 500.

Σαν σήμερα το 2002, η ομάδα της Prost Grand Prix έπαψε και επίσημα να υφίσταται, εξαιτίας των σημαντικών οικονομικών της προβλημάτων. Προερχόμενη από τις υποδομές της ιστορικής Ligier, η ομάδα του Αλέν Προστ είχε ένα πολύ ενθαρρυντικό ξεκίνημα το 1997 αλλά η απόδοσή της σταδιακά ακολούθησε καθοδική πορεία. Μετά την απώλεια της εργοστασιακής στήριξης της Peugeot και την αποχώρηση των μεγάλων χρηματοδοτών της το 2000, η Prost αγωνίστηκε με πελατειακούς κινητήρες της Ferrari για το 2001 και τα αποτελέσματα ήταν σχετικά καλά. Όμως χρειάστηκε περαιτέρω επενδύσεις που δεν μπόρεσαν να προσελκυσθούν. Παρά τις μέγιστες δυνατές προσπάθειές της να παρευρεθεί στο grid του 2002, η Prost χρεοκόπησε και έστειλε ένα πρώτο «καμπανάκι» στους ιθύνοντες του σπορ για τα ολοένα και υψηλότερα κόστη συμμετοχής στην F1.

Σαν σήμερα το 2005, η διαμάχη μεταξύ της FIA και των ομάδων της Formula 1 εντάθηκε ακόμη περισσότερο. Αφορμή ήταν η παρουσία μόνο της Scuderia Ferrari σε συνάντηση που είχε προγραμματίσει η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι υπόλοιπες εννέα ομάδες δεν ήταν ευχαριστημένες σχετικά με τις συνεχείς αλλαγές στους κανονισμούς, ενώ οι φήμες σχετικά με διάσπαση του σπορ είχαν γίνει μέχρι και πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες.

Σαν σήμερα το 2014, η Red Bull Racing παρουσίασε την RB10. Αυτό ήταν το πρώτο μονοθέσιο των «ταύρων» στην υβριδική εποχή της Formula 1, αλλά σήμανε την πτώση της από την κορυφή. Έγινε το πρώτο μονοθέσιο που δεν έφερε τίτλο στην ομάδα από το 2009. Οδηγοί της ήταν ο Σεμπάστιαν Φέτελ και ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Ο Αυστραλός εντυπωσίασε στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα κερδίζοντας σε Καναδά, Ουγγαρία και Βέλγιο. Αυτή ήταν η τελευταία σεζόν του Φέτελ με την αυστριακή ομάδα.

Φωτογραφίες: , italyauto/twitter