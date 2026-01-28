LIVE TV: Δείτε το 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση όλες τις εξελίξεις από το Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης, το οποίο πραγματοποιείται στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου.

Η ηλεκτροκίνηση περνά σε φάση ωρίμανσης και οι επόμενες αποφάσεις θα καθορίσουν τον ρυθμό και την ποιότητα της μετάβασης. Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE), σε συνδιοργάνωση με το insider.gr, διοργανώνει το 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης, σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, με στόχο να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της νέας εποχής.

Το συνέδριο εστιάζει στις υποδομές φόρτισης και στο πώς αυτές εξελίσσονται μέσα από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, συνεργασίες με ΟΤΑ και νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τις καθημερινές μετακινήσεις, από τα ιδιωτικά οχήματα και τα ταξί έως τα logistics και τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους παράγοντες τους οποίους κινεί η αγορά όπως οι: ενεργειακοί όμιλοι, πάροχοι υπηρεσιών φόρτισης, startups και καινοτόμες εφαρμογές. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθούν οι παράγοντες που καθορίζουν το ρυθμό της μετάβασης, όπως η νομοθεσία, η πολιτική, οι επιδοτήσεις και οι στόχοι που τις συνοδεύουν. Επιπλέον θα συζητηθεί ο τομέας της καινοτομίας όπως το smart charging, νέα τεχνολογικά μοντέλα και εφαρμογές που αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού.

Μπορείτε να δείτε την ατζέντα του Συνεδρίου και τη λίστα των ομιλητών πατώντας εδώ.

Το Συνέδριο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10:00 ώρα Ελλάδος και μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο παρακάτω βίντεο.