Ο αγώνας στην Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο παράξενους των τελευταίων ετών.

Ο τρίτος αγώνας της φετινής χρονιάς για το MotoGP θα διεξαχθεί μετ’εμποδίων. Ο εξοπλισμός των ομάδων καθυστέρησε να φτάσει από την Ινδονησία που ήταν ο προηγούμενος αγώνας στην Αργεντινή και αυτό οδήγησε τους διοργανωτές να αλλάξουν το πρόγραμμα. Οι τρεις ημέρες δράσης έγιναν δύο, με τρεις περίοδοι ελεύθερων δοκιμών να έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο πριν τις κατατακτήριες.

Όμως τα νέα δεν ήταν καθόλου καλά για το MotoGP, καθώς τα αεροπλάνα που μετέφεραν τον εξοπλισμό των ομάδων καθυστέρησαν περαιτέρω στην Κένυα και το Λάγος λόγω ανεφοδιασμού. Μάλιστα οι Mooney VR46 και Pramac Racing δεν είχαν καθόλου εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων τωμ μοτοσικλετών τους, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Επιπλέον, ούτε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας είχε φτάσει στην Αργεντινή. Όλα αυτά έφτασαν στην πίστα μετά τα μεσάνυχτα, με κάποιες από τις ομάδες να ξεκινούν από νωρίς το πρωί εργασίες για να είναι έτοιμες για το Grand Prix.

