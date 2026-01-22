Δείτε το νέο μονοθέσιο της ιταλοαγγλικής ομάδας της Formula 1 να πραγματοποιεί τους πρώτους γύρους της… ζωής του.

Πολυάσχολη αποδείχθηκε αυτή η εβδομάδα για τη Racing Bulls. Λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ μαζί με τη Red Bull Racing, η ομάδα της Φαέντσα βρέθηκε στην πίστα ώστε να αξιολογήσει το νέο της δημιούργημα.

Η νέα VCARB03 έκανε τους πρώτους της γύρους στην πίστα της Ίμολα, με τους Λίαμ Λόσον και Άβιντ Λίντμπλαντ να παίρνουν μια «γεύση» από μονοθέσιο νέας γενιάς. Όπως είναι λογικό, το γύρο του διαδικτύου έκαναν φωτογραφίες και βίντεο του μονοθεσίου στην πίστα.

VCARB with another fire livery *pretends to be shocked* 😮‍💨#F1 #VCARB pic.twitter.com/svmgoWpws0 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) January 16, 2026

Τα renders είπαν (σχεδόν) όλη την αλήθεια

Στην παρουσίαση του Ντιτρόιτ η Racing Bulls όπως και η RBR είχαν ένα μονοθέσιο επίδειξης με τα χρώματα του 2026. Οι ψηφιακές φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, είχαν ένα μονοθέσιο το οποίο διέφερε σημαντικά και δημιουργήθηκαν ερωτηματικά για το αν πρόκειται για το πραγματικό.

Έπειτα από το υλικό που δημοσιεύθηκε στα social media, διαπιστώθηκε πως, τουλάχιστον στην περίπτωση της Racing Bulls, τα renders ήταν πολύ κοντά σε αυτό που είδαμε από την Ίμολα. Αυτό που ξεχώρισε ήταν η τεράστια εισαγωγή αέρα πάνω από το κεφάλι του οδηγού, το οποίο μαρτυρά ότι τα μηχανικά μέρη έχουν μεγάλες απαιτήσεις ψύξης.

Το πρόγραμμα δεν κύλισε απροβλημάτιστα. Ορισμένα τεχνικά ζητήματα περιόρισαν την χρήση της πίστας, με το μονοθέσιο να έχει κολλήσει στο γκαράζ. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Λίντμπλαντ στον πρώτο του γύρο, έχασε τον έλεγχο και κόλλησε στην αμμοπαγίδα. Τη δεύτερη ημέρα κατάφερε η ιταλοαγγλική ομάδα να γράψει περισσότερα χιλιόμετρα. Στο παρακάτω βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να το δείτε στην πίστα, όπως επίσης και να ακούσετε τον ήχο του κινητήρα της Red Bull που ανέπτυξε σε συνεργασία με τη Ford.

💥 Vuelta del Racing Bulls de 2026 al circuito de Imola



📹 19Bozzy92 #F1 pic.twitter.com/dgtf5lXtPz — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 22, 2026

Οι πρώτες δοκιμές του 2026

Το πρώτο χειμερινό τεστ της χρονιάς είναι προγραμματισμένο για τις 26-30 Ιανουαρίου στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Στο τεστ αυτό οι 11 ομάδες της Formula 1 έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τρεις εκ των πέντε ημερών για να πραγματοποιήσουν τα προγράμματά τους.

