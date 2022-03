Ο τρίτος αγώνας του 2022 για το MotoGP θα διεξαχθεί με διαφορετικό αγωνιστικό πρόγραμμα, λόγω καθυστερήσεων στις μεταφορές εξοπλισμού των ομάδων.

Αυτό το τριήμερο το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς επιστρέφει στη δράση κι έπειτα από δύο χρόνια απουσίας επισκέπτεται την Αργεντινή και την πίστα Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο. Το Grand Prix είναι το τρίτο στο 2022 και πρώτο στην περιοδεία του MotoGP στην αμερικανική ήπειρο.

Μέσα στην εβδομάδα υπήρξε τεχνικό πρόβλημα στο Διεθνή Αερολιμένα Μόι στην Μομβάσα της Κένυας, με αποτέλεσμα ένα αεροπλάνο με αρκετό εξοπλισμό ομάδων του paddock να καθυστερήσει να απογειωθεί. Οι ομάδες αναμένεται αργά το βράδυ της Πέμπτης να παραλάβουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και για το λόγο αυτό το MotoGP και οι διοργανωτές άλλαξαν το πρόγραμμα του αγωνιστικού τριημέρου.

H δράση θα ξεκινήσει το Σάββατο, όταν θα πραγματοποιηθούν τρεις περίοδοι ελεύθερων δοκιμών, πριν τις κατατακτήριες δοκιμές. Την Κυριακή θα δούμε κανονικά τη διεξαγωγή του Warm-Up και του Αγώνα.

Σάββατο 2 Απριλίου

16:35 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

19:25 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

22:25 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

23:05 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 3 Απριλίου

17:05 – Warm-Up

21:00 – Αγώνας

Μεγάλος απών από το Grand Prix Αργεντινής θα είναι ο Μαρκ Μάρκεθ της Repsol Honda. O Ισπανός πολυπρωταθλητής είχε ένα πολύ άσχημο highside στο Warm-Up του Grand Prix Ινδονησίας και έχασε τον αγώνα. Επιπλέον μετά την άσχημη πτώση υπέστη ακόμη ένα επεισόδιο διπλωπίας που τον αφήνει εκτός δράσης στην Αργεντινή. Στη θέση του θα αγωνιστεί ο δοκιμαστής της Honda, Στεφάν Μπραντλ.

Επιπλέον η ομάδα της LCR επισημοποίησε πως ο αναβάτης της, Τακάκι Νακαγκάμι δεν θα πάρει μέρος στην Αργεντινή, καθώς βρέθηκε θετικός στην Covid-19 την περασμένη Δευτέρα. Παρά το γεγονός πως δεν έχει κάποιο σύμπτωμα, έκανε δύο ακόμη τεστ τα οποία επέστρεψαν θετικά.

