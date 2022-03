Η τελική σειρά εκκίνησης του GP Σαουδικής Αραβίας διαφέρει λίγο από την κατάταξη των κατατακτήριων δοκιμών.

Η Formula 1 επισκέπτεται το σιρκουί πόλης της Τζέντα για δεύτερη φορά στην ιστορία της και ετοιμάζεται για το δεύτερο αγώνα του 2022. Η φύση της διαδρομής είναι τέτοια που δημιουργεί χαοτικούς αγώνες, ενώ το οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να προκαλέσει μέχρι και κόκκινη σημαία. Τρανό παράδειγμα το 2021 όπου είχαμε δύο στο σύνολο.

Ομάδες και οδηγοί είναι αντιμέτωποι με 50 γύρους στο άγνωστο, μια και φέτος έχουμε νέα γενιά μονοθεσίων. Ταχύτερος όλων μετά τις κατατακτήριες δοκιμές ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing, με τον Μεξικανό να παίρνει την πρώτη του pole position στη Formula 1. Συνολικά όμως 19 οδηγοί θα πάρουν εκκίνηση, καθώς η Haas απέσυρε τη συμμετοχή του Μικ Σουμάχερ μετά από το άσχημο ατύχημα που είχε στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών. Αυτή είναι η δεύτερη φορά στους τελευταίους τρεις αγώνες που η αμερικανική ομάδα θα εκκινήσει με ένα μονοθέσιο, καθώς ο Νικίτα Μάζεπιν δεν είχε πάρει εκκίνηση στο GP Άμπου Ντάμπι.

Ο Πέρεζ θα έχει δύσκολο έργο, καθώς πίσω του ακριβώς έχει τις Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ. Ο οδηγός της Red Bull Racing εκκινεί από την αγωνιστική γραμμή, όμως ο Λεκλέρ δίπλα του είναι στην εσωτερική για τη στροφή 1. Μεγάλο ρόλο θα παίξουν τα ελαστικά, καθώς από το 2022 οι οδηγοί έχουν ελεύθερη επιλογή για την εκκίνηση.

Ο Μαξ Φερστάπεν εκκινεί μόλις 4ος μπροστά από τους Εστεμπάν Οκόν, Τζορτζ Ράσελ, Φερνάντο Αλόνσο, Βάλτερι Μπότας, Πιέρ Γκασλί και Κέβιν Μάγκνουσεν. Συνολικά 7 διαφορετικές ομάδες βρίσκονται στις 10 πρώτες θέσεις.

Οι αλλαγές στη σειρά εκκίνησης που έχουμε για το Grand Prix είναι εκτός 10άδας. Ο Ντάνιελ Ρικάρντο δέχθηκε ποινή 3 θέσεων για παρεμπόδιση του Οκόν στις κατατακτήριες κι έτσι θα εκκινήσει 15ος πίσω από τον Λανς Στρολ. Ο Λιούις Χάμιλτον κατετάγη 16ος στις κατατακτήριες δοκιμές, όμως η απουσία του Σουμάχερ τον προάγει κατά μία θέση. Δεν αποκλείεται ωστόσο ο Χάμιλτον να ξεκινήσει από το pit lane, αν στη Mercedes αποφασίσουν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις στο μονοθέσιό του, κάτι που απαγορεύεται από τους κανονισμούς του parc ferme.

Η στρατηγική στον αγώνα θα παίξει μεγάλο ρόλο, με τις ομάδες να έχουν πληθώρα επιλογών. Το GP Σαουδικής Αραβίας από την πίστα της Τζέντα είναι προγραμματισμένος για τις 20:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του Gazzetta από τις 19:30.

Δείτε παρακάτω την τελική σειρά εκκίνησης για το GP Σαουδικής Αραβίας.

How our field will start Sunday's race in Saudi! #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/0dz6a0WuAO