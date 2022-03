Πέρεζ: «Χίλες φορές να προσπαθήσω δεν θα ξανακάνω τέτοιο γύρο»

Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing ήταν πολύ χαρούμενος με το γεγονός πως πήρε την παρθενική του pole position στη Formula 1.

Ο Σέρτζιο Πέρεζ εξέπληξε τους πάντες στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας, του δεύτερου αγώνα για το 2022. Ο Μεξικανός οδηγός στο τιμόνι της RB18 με μία εντυπωσιακή προσπάθεια στο τέλος του Q3 κατέγραψε ταχύτερο δεύτερο και τρίτο κομμάτι της πίστας και ως αποτέλεσμα πήρε την pole position, που είναι η πρώτη του στη Formula 1. Μάλιστα, για να το πετύχει αυτό έπρεπε να περάσουν 219 Grand Prix, κάτι που είναι νέο ρεκόρ για το σπορ.

Με αυτόν τον τρόπο απέτρεψε τη δεύτερη σερί pole για τη Scuderia Ferrari, που έδειχνε έως εκείνο το σημείο το φαβορί. Με το που βγήκε από το μονοθέσιό του, ο οδηγός της Red Bull Racing, Σέρτζιο Πέρεζ, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για το επίτευγμά του.

«Μου πήρε μερικούς αγώνες για να το καταφέρω», είπε αστειευόμενος και συνέχισε: «Τι γύρος! Πραγματικά απίστευτος. Μπορώ να κάνω 1.000 γύρους στην πίστα και δεν πιστεύω πως μπορώ να κερδίσω αυτήν την επίδοση. Είναι απίστευτο. Δεν περιμέναμε να κερδίσουμε ή να πιάσουμε τη Ferrari στις κατατακτήριες. Εστιάσαμε περισσότερο στον αγώνα και ευελπιστώ αύριο να τους κερδίσουμε», είπε ο Πέρεζ μετά το τέλος του Q3.

SERGIO PEREZ IS ON POLE FOR THE VERY FIRST TIME!!!!



What a sensational lap by the @redbullracing driver 💪



Well done @SChecoPerez! 🥳#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/kcQ51ErSJs