Μετά τη σφοδρή σύγκρουση ο Γερμανός οδηγός της Haas μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας διακόπηκαν προσωρινά 5 λεπτά προτού ολοκληρωθεί το Q2, όταν ο Μικ Σουμάχερ είχε έξοδο και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες του σιρκουί της Τζέντα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και το μονοθέσιο της Haas διαλύθηκε.

Ο Μικ Σουμάχερ δεν έχασε σε κανένα σημείο τις αισθήσεις του και δεν έδειξε εμφανή σημάδια τραυματισμού. Παρόλα αυτά, ο Γερμανός οδηγός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε κοντινό νοσοκομείο για να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.

