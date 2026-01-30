Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μιλάει για την πρόκληση που έχει μπροστά του στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 με τα μονοθέσια νέας γενιάς.

Νέα σεζόν, νέα πρόκληση για τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος βρέθηκε την Τρίτη πίσω από το τιμόνι της Ferrari SF-26 στο τεστ της Βαρκελώνης. Ο πολυπρωταθλητής προσεγγίζει τη νέα εποχή της Formula 1 με αισιοδοξία και ευελπιστεί να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί αλλάζουν πλήρως τα μονοθέσια και οι οδηγοί θα χρειαστεί να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα. Μιλώντας στο περιθώριο της παρουσίασης της Ferrari SF-26, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής στάθηκε στην πολυπλοκότητα των νέων μονοθεσίων, τα οποία συνδυάζουν μικρότερο και ελαφρύτερο σασί, κατάργηση του DRS, ενεργή αεροδυναμική και μια μονάδα ισχύος με ισορροπία 50:50 ανάμεσα σε θερμικό και ηλεκτρικό σκέλος.

«Η αλλαγή των κανονισμών είναι μνημειώδης. Είναι η μεγαλύτερη που έχει γνωρίσει το άθλημα, τουλάχιστον στα χρόνια μου. Και κάθε φορά που υπάρχει τέτοια μετάβαση, πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση», δήλωσε ο Χάμιλτον.

Νέα αρχή για όλους και αγώνας εξέλιξης

Σύμφωνα με τον Βρετανό, οι νέοι κανονισμοί μηδενίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες, μεταφέροντας το βάρος στην ταχύτητα εξέλιξης και στη συνοχή των ομάδων: «Όλοι ξεκινούν από το μηδέν. Αυτό πραγματικά εξισορροπεί όλο το grid. Από εκεί και πέρα, όλα έχουν να κάνουν με το ποιος εξελίσσεται πιο γρήγορα, ποιος βρίσκει τις καλύτερες ιδέες και ποια ομάδα λειτουργεί ενιαία προς την ίδια κατεύθυνση».

Ο Χάμιλτον συνέκρινε τη νέα εποχή με προηγούμενες μεταβάσεις, όπως το 2009, τονίζοντας ότι η τωρινή αλλαγή είναι ακόμη πιο απαιτητική λόγω του αυξημένου ρόλου της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ρόλος του οδηγού στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία του οδηγού το 2026, όχι μόνο ως εκτελεστή γρήγορων γύρων, αλλά ως βασικό παράγοντα στη διαχείριση ενέργειας και στη συνεργασία με τους μηχανικούς.

«Θα είναι η πιο τεχνική χρονιά που έχουμε ζήσει. Ο ρόλος του οδηγού θα είναι καθοριστικός: διαχείριση της μονάδας ισχύος, της ενέργειας σε κάθε γύρο και του νέου συστήματος ενεργής αεροδυναμικής με κινούμενες εμπρός και πίσω πτέρυγες», είπε.

Όπως εξήγησε, η προσαρμογή δεν αφορά μόνο την ταχύτητα, αλλά και τη συνεχή επικοινωνία με την ομάδα ώστε να καθοριστεί η σωστή κατεύθυνση εξέλιξης.

Τα νέα δεδομένα

Παρότι θεωρεί την ενεργή αεροδυναμική μια φυσική εξέλιξη του DRS, ο Χάμιλτον ξεκαθάρισε ότι η πραγματική δυσκολία βρίσκεται στη νέα φιλοσοφία της μονάδας ισχύος.

«Η ενεργή αεροδυναμική είναι, σε έναν βαθμό, εξέλιξη του DRS. Η μονάδα ισχύος όμως είναι εντελώς διαφορετικό. Η φόρτιση της μπαταρίας, οι περιορισμοί ισχύος και η σωστή αξιοποίησή της σε κάθε ευθεία απαιτούν μια νέα προσέγγιση».

Κλείνοντας, ο Χάμιλτον υπογράμμισε ότι το 2026 θα απαιτήσει από τους οδηγούς κορυφαίο επίπεδο αποδοτικότητας και τεχνικής κατανόησης: «Αυτή είναι η περίοδος που πρέπει να μάθεις να είσαι ο πιο αποδοτικός οδηγός που υπήρξες ποτέ: εξοικονόμηση καυσίμου, ανάκτηση και χρήση ενέργειας, διαχείριση πρόσφυσης. Όλα μαζί. Και αυτό απαιτεί τεράστια δουλειά και συνεργασία με τους μηχανικούς».

