Σαν Σήμερα: Η προσπάθεια διάσωσης της Minardi (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

H εβδομάδα συνεχίζεται με ακόμη πιο πολλά συναρπαστικά γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η διάσωση της Minardi λίγες εβδομάδες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα του 2001 ήταν μεγάλης σημασίας, καθώς η μικρή ιταλική ομάδα είχε ακόμη πολλά να προσφέρει. Επιπλέον θα μάθουμε για έναν θρυλικό οδηγό από το Βέλγιο, ενώ το Renault 5 Turbo κατέκτησε τη νίκη στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο.

Ας δούμε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 30/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1917, γεννήθηκε ο Βέλγος θρύλος των αγώνων, Πολ Φρερ. Συμμετείχε σε 11 Grand Prix της Formula 1 κατά τη δεκαετία του ’50, με το καλύτερο αποτέλεσμά του να έρχεται στην τελευταία του εμφάνιση, το Grand Prix Βελγίου. Εκεί είχε τερματίσει δεύτερος με μια Lancia-Ferrari D50. Επίσης, ο Φρέρ κέρδισε στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1960, μοιραζόμενος μια Ferrari 250 Testa Rossa με τον συμπατριώτη Ολιβιέ Γκενμπεντιέν. Μετά τη νίκη αυτή αποσύρθηκε από τους αγώνες ταχύτητας. Μετά τον θάνατό του το 2008, η στροφή 15 του Σπα μετονομάστηκε προς τιμήν του.

Σαν σήμερα το 1981, ο Ζαν Ρανιοτί κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο WRC επικρατώντας στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο. Ο Γάλλος οδήγησε ένα Renault 5 Turbo με συνοδηγό τον Ζαν-Μαρκ Αντριέ και άφησε 3 λεπτά πίσω τις Lotus Sunbeam των Γκι Φρεκελίν και Ζαν Τοντ.

Video: #FoS star Jean Ragnotti wins the Monte Carlo rally in Renault 5 https://t.co/0xfuXhUwLH pic.twitter.com/RLuNZsAprb January 26, 2016

Σαν σήμερα το 2001, η ιστορική Minardi, που βρισκόταν πολύ κοντά στη διάλυση, εξαγοράστηκε από τον Αυστραλό επιχειρηματία Πολ Στόνταρντ. Η αγαπητή ιταλική ομάδα σώθηκε μόλις έναν μήνα πριν από την έναρξη της σεζόν και συνέχισε να αγωνίζεται στο μαγικό κόσμο της Formula 1 έως το 2005. Εκείνη τη χρονιά έκανε ντεμπούτο με την ομάδα ο Φερνάντο Αλόνσο. Στα τέλη της σεζόν του 2005 πουλήθηκε στη Red Bull και μετονομάστηκε σε Toro Rosso για το 2006 (σημερινή Visa Cash App RB F1 Team).

Φωτογραφίες: faracingesports/twitter-Χ